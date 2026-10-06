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Хитрый тест по ПДД: кому из водителей разрешено повернуть направо

Мария Николишин
6 октября 2026, 08:46
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Тесты по ПДД помогают лучше запомнить правила, а регулярное повторение закрепляет информацию.
Хитрый тест по ПДД: кому из водителей разрешено повернуть направо
Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто из водителей имеет право повернуть направо на красный свет
  • Какое правило поможет правильно решить тест

Тесты по ПДД помогают лучше запомнить дорожные знаки, разметку, правила проезда перекрестков и требования к водителям. Они также формируют привычку анализировать дорожные ситуации - это полезно не только во время экзамена, но и после получения водительского удостоверения.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: кому из водителей разрешается повернуть направо?

видео дня
Хитрый тест по ПДД: кому из водителей разрешено повернуть направо
Кому из водителей разрешен поворот / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Водителю белого автомобиля.
  2. Водителю красного автомобиля.
  3. Двум водителям разрешен поворот.
  4. Двум водителям поворот запрещен.

Пояснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водители обоих транспортных средств собираются повернуть направо, и для этого они включили соответствующие указатели поворота.

Важно отметить, что водитель красного автомобиля перед поворотом направо занял соответствующее крайнее правое положение на проезжей части, а водитель белого автомобиля этого не сделал.

Водители подъехали к перекрестку на красный сигнал на основной секции светофора. Однако светофор имеет дополнительную табличку с зеленой стрелочкой справа.

Дополнительная табличка, расположенная на уровне красного сигнала, так же как и дополнительная секция, позволяет продолжать движение в указанном направлении, несмотря на красный сигнал на основной секции, но при этом необходимо пропустить другие транспортные средства, движущиеся с других направлений.

"А теперь главное отличие между дополнительной табличкой и дополнительной секцией светофора. Если вы поворачиваете в направлении зеленой стрелки, включенной в дополнительной секции светофора, то поворот вам разрешается не обязательно из соответствующего крайнего положения. Конечно, если это позволяют сделать дорожные знаки и разметка. В нашей ситуации знак "Направления движения по полосам" позволяет поворачивать направо не только с крайней правой, но и с левой полосы. Однако, друзья, если вы поворачиваете в направлении стрелки на дополнительной табличке, расположенной на уровне красного сигнала, и при этом на основной секции как раз горит именно красный сигнал, то поворачивать вам разрешается исключительно из соответствующего крайнего положения", - говорит автор видео.

В данной ситуации водитель красного автомобиля, находящийся в крайней правой полосе, имеет полное право повернуть направо в направлении стрелки на дополнительной табличке, даже несмотря на красный сигнал на основной секции светофора.

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В то же время водителю белого автомобиля не остается ничего, кроме как ждать, пока сигнал на светофоре сменится на зеленый, и только тогда он сможет выполнить задуманный поворот. Правильный вариант ответа - 2.

Интересный тест по ПДД для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный правилам дорожного движения. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает о правилах дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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