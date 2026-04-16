Не все скажут, куда может проехать водитель: запутанный тест по ПДД

Тесты по ПДД — это отличный способ весело и с пользой провести свободное время.

Сложный тест по ПДД для водителей

Вы узнаете:

Можно ли в такой ситуации повернуть направо

О чем информируют дорожные знаки

Иногда даже простой поворот или разворот на перекрестке может вызвать много проблем. В частности, сложнее всего это сделать водителям, которые недавно сели за руль. Поэтому, чтобы каждый день улучшать свои знания, стоит проходить тесты по ПДД.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным, но запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге и ответить: в каком направлении разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля на перекрестке?

Куда может проехать водитель / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Только прямо. Прямо и налево. Прямо, налево и в обратном направлении. Только направо. Прямо и направо. Все направления разрешены.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Также на перекрестке не установлен светофор, однако установлены знаки, которые являются ключевыми для решения теста.

Так, знак, расположенный выше, — это 4.5 "Движение прямо или налево". Также этот знак не запрещает разворот с крайней левой полосы. В данной ситуации изображенный знак запрещает только поворот направо.

Дорожный знак 4.5 / фото: vodiy.ua

Ниже установлен знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он информирует водителя о том, что дорога, по которой он движется, имеет одностороннее движение.

Дорожный знак 5.5 / фото: vodiy.ua

Поскольку это дорога с односторонним движением, то получается, что она имеет две полосы для движения в одном направлении. И в таком случае водитель красного автомобиля подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе. В пункте 10.4 ПДД сказано: "Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги или разворотом, водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенное для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, получается, что водителю красного автомобиля с занятой крайней правой полосы не разрешается проехать налево и на разворот. Поворачивать направо запрещает знак, указанный выше, а значит, продолжить движение ему можно только в одном направлении — прямо. Правильный вариант ответа — 1.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

