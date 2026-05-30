Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методом

Вы узнаете:
- Есть простой и эффективный метод профилактики стиралки
- Простой прием особенно полезен для машин с фронтальной загрузкой
Стиральная машина может стать идеальной средой для размножения плесени и бактерий из-за постоянной влажности внутри.
Это приводит к неприятному запаху, загрязнению уплотнений и снижению качества стирки, пишет Express.
Чтобы избежать этих проблем, необязательно использовать сложные средства вроде уксуса или постоянной чистки фильтров. Есть простой и эффективный метод: оставлять дверцу машины приоткрытой после каждой стирки.
Во время цикла барабан и уплотнения накапливают влагу. Если дверь закрыта, она создает теплую и влажную среду, где быстро развивается плесень. Легкое приоткрытие дверцы обеспечивает циркуляцию воздуха, ускоряет испарение воды и поддерживает сухость внутренних компонентов.
Этот простой прием особенно полезен для машин с фронтальной загрузкой, где влага чаще задерживается в резиновом уплотнителе. Он не только предотвращает неприятные запахи, но и продлевает срок службы устройства, снижая износ резины и других деталей.
Дополнительно стоит регулярно мыть отсек для порошка теплой мыльной водой и следить за чистотой фильтра, чтобы полностью исключить риск плесени.
Смотрите видео - профилактика стиралки
Стиральная машина значительно упрощает выполнение домашних дел, однако для ее стабильной и долгой работы необходим регулярный уход. Автор видео объясняет, что со временем внутри техники могут накапливаться загрязнения, остатки моющих средств, бактерии и известковые отложения. Это не только ухудшает качество стирки, но и повышает риск неисправностей.
В ролике рассказывается, какие меры помогут поддерживать устройство в исправном состоянии, предотвратить появление накипи и неприятных запахов, а также продлить срок службы стиральной машины без дорогостоящего ремонта.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
