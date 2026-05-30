Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

Марина Иваненко
30 мая 2026, 19:37обновлено 30 мая, 21:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Фэн-шуй и народные приметы предупреждают: некоторые вещи в доме могут препятствовать удаче. Что стоит убрать, чтобы улучшить энергетику жилища.
Что не стоит держать дома
Что не стоит держать дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что запрещают народные приметы и фэн-шуй в доме
  • Какие вещи могут блокировать удачу и энергию

Даже люди, которые не считают себя суеверными, часто стараются избегать разбитых зеркал или черных кошек. Многие приметы передавались из поколения в поколение и не имеют рационального объяснения, однако люди до сих пор обращают на них внимание. Согласно народным поверьям и правилам фэн-шуй, некоторые предметы быта в доме могут приносить владельцу неудачи. Подробнее расскажет Главред.

Колючие и сухие растения — скрытая энергия конфликтов

Как рассказывают на glamour.hu, растения с колючками или острыми листьями, такие как кактусы или розы, согласно фэн-шуй, создают в доме напряжение. Считается, что они приводят к конфликтам и ссорам в семье, поэтому их не рекомендуют ставить в спальнях и гостиных.

видео дня

Также плохой приметой считается хранение сухих или увядших цветов. Они символизируют отсутствие жизненной силы и останавливают поток положительной энергии. Для привлечения удачи и достатка лучше выбирать денежное дерево, бамбук или орхидеи.

Старые календари — почему их не рекомендуют держать дома

Хранение старых календарей или несвоевременно перевернутая страница в текущем — это плохой знак. Суеверия гласят, что такие вещи возвращают человека в прошлое. Если отмечать даты, которые уже прошли, можно навлечь сокращение продолжительности жизни.

Картины с негативными сюжетами — что они "притягивают" в дом

Картины, на которых изображены кораблекрушения, бури или любые печальные сюжеты, притягивают в дом негатив и становятся причиной ряда неудач. Лучше повесить изображения золотых рыбок (символ богатства), драконов (приносят удачу) или гор (оказывают поддержку в сложные времена).

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Треснутая посуда и сломанные часы — почему их не стоит держать

Треснутые тарелки или чашки нужно выбрасывать сразу. Суеверия гласят, что использование поврежденной посуды приносит в жизнь проблемы. Если же часы остановились и не работают, это символизирует остановку времени и развития, что приводит к застою в делах.

Старая метла при переезде — почему ее не берут в новый дом

Во время переезда в новое жилье не стоит брать с собой старую метлу или веник, поскольку они могут "смести" удачу. Кроме того, использование старых средств для уборки может перенести грязь и вредителей из прежнего дома.

Черные входные двери — цвет, влияющий на энергию дома

Черные двери считаются элегантными, но по фэн-шуй они могут приносить несчастье, если расположены не с северной стороны.

Для привлечения процветания цвет дверей должен соответствовать сторонам света:

  • Север — синий или черный
  • Юг — красный или оранжевый
  • Запад — серый или белый
  • Восток — коричневый или зеленый

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФ

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФ

21:31Украина
Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

20:25Украина
Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:52Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Последние новости

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФ

21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

Реклама
18:34

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:27

РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с КремлемЭксклюзив

18:07

Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

18:02

Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернативаВидео

17:34

Экс-сотрудник СБУ назвал вероятные сроки завершения войны и раскрыл условие

17:29

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случился раздор — что произошло

17:01

Как еще можно назвать Оксану по-украински: только не Ксюша

16:51

В Украине выпал снег перед началом лета: где ударил мороз

16:51

Попугай обругал детей и "посылал куда подальше" птиц в зоопарке

16:42

Джинсы добавят 5 килограммов на ровном месте: стилист раскрыла, как спасти образВидео

16:33

"Мясорубка" на фронте: Коваленко раскрыл причину колоссальных потерь армии РФВидео

Реклама
16:33

Россия ударила по поездам в крупном городе: есть жертвы, что известно о последствиях

16:26

Хлеб будет свежим неделями: диетолог раскрыла гениальный способ хранения

16:13

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выборВидео

16:06

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

15:51

Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жарыВидео

15:43

Ротару похвасталась внучкой и обратилась к ней по особому поводу — детали

15:39

Почему Россия боится бить по правительственному кварталу: назван неожиданный нюанс

15:18

Приметы о волосах: почему домашняя стрижка мужа разрушает брак

15:15

Чтобы не навлечь беду: какие травы категорически нельзя освящать на Троицу

15:11

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот прячется и кричит по ночамВидео

14:45

"Даже были истерики": Ксения Мишина удивила признаниями о себе

14:43

Студентка пережила момент, который напугал, а позже рассмешил всех

14:39

Война дронов и интеллекта: Юсов назвал ключевые технологические тренды на ближайшие 12 месяцев

14:37

Уходит удача и финансовый ресурс: почему нельзя спать с мокрыми волосами

14:29

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться боиВидео

14:13

Эмма стала Оскаром: дочь Джей Ло решилась на каминг-аут

13:47

"Несмотря на предательство": украинский фильм получил престижную премию "Эмми"Видео

13:31

В пустыне вскрыли сосуд и нашли загадочные сокровища эпохи халифов

13:07

"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

13:07

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

Реклама
12:58

Почему желтеет лук: скрытая угроза может отравить почву на 20 летВидео

12:55

"Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

12:22

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствияхФото

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

12:09

Братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей"

11:54

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

11:45

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

11:25

РФ готовится к массированному удару: авиаэксперт рассказал, чем будут бить на этот раз

11:14

"Все же видят": жену Остапчука заподозрили в фейковой свадьбе

11:09

Юная полтавчанка заставила весь мир говорить о себе после громкой победы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять