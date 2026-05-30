Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

Фэн-шуй и народные приметы предупреждают: некоторые вещи в доме могут препятствовать удаче. Что стоит убрать, чтобы улучшить энергетику жилища.

https://glavred.info/primety/yaki-rechi-v-domi-prityaguyut-neshchastya-nebezpechni-predmeti-za-prikmetami-10769093.html Ссылка скопирована

Что не стоит держать дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что запрещают народные приметы и фэн-шуй в доме

Какие вещи могут блокировать удачу и энергию

Даже люди, которые не считают себя суеверными, часто стараются избегать разбитых зеркал или черных кошек. Многие приметы передавались из поколения в поколение и не имеют рационального объяснения, однако люди до сих пор обращают на них внимание. Согласно народным поверьям и правилам фэн-шуй, некоторые предметы быта в доме могут приносить владельцу неудачи. Подробнее расскажет Главред.

Колючие и сухие растения — скрытая энергия конфликтов

Как рассказывают на glamour.hu, растения с колючками или острыми листьями, такие как кактусы или розы, согласно фэн-шуй, создают в доме напряжение. Считается, что они приводят к конфликтам и ссорам в семье, поэтому их не рекомендуют ставить в спальнях и гостиных.

видео дня

Также плохой приметой считается хранение сухих или увядших цветов. Они символизируют отсутствие жизненной силы и останавливают поток положительной энергии. Для привлечения удачи и достатка лучше выбирать денежное дерево, бамбук или орхидеи.

Старые календари — почему их не рекомендуют держать дома

Хранение старых календарей или несвоевременно перевернутая страница в текущем — это плохой знак. Суеверия гласят, что такие вещи возвращают человека в прошлое. Если отмечать даты, которые уже прошли, можно навлечь сокращение продолжительности жизни.

Картины с негативными сюжетами — что они "притягивают" в дом

Картины, на которых изображены кораблекрушения, бури или любые печальные сюжеты, притягивают в дом негатив и становятся причиной ряда неудач. Лучше повесить изображения золотых рыбок (символ богатства), драконов (приносят удачу) или гор (оказывают поддержку в сложные времена).

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Треснутая посуда и сломанные часы — почему их не стоит держать

Треснутые тарелки или чашки нужно выбрасывать сразу. Суеверия гласят, что использование поврежденной посуды приносит в жизнь проблемы. Если же часы остановились и не работают, это символизирует остановку времени и развития, что приводит к застою в делах.

Старая метла при переезде — почему ее не берут в новый дом

Во время переезда в новое жилье не стоит брать с собой старую метлу или веник, поскольку они могут "смести" удачу. Кроме того, использование старых средств для уборки может перенести грязь и вредителей из прежнего дома.

Черные входные двери — цвет, влияющий на энергию дома

Черные двери считаются элегантными, но по фэн-шуй они могут приносить несчастье, если расположены не с северной стороны.

Для привлечения процветания цвет дверей должен соответствовать сторонам света:

Север — синий или черный

Юг — красный или оранжевый

Запад — серый или белый

Восток — коричневый или зеленый

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред