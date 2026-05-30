Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

Даже люди, которые не считают себя суеверными, часто стараются избегать разбитых зеркал или черных кошек. Многие приметы передавались из поколения в поколение и не имеют рационального объяснения, однако люди до сих пор обращают на них внимание. Согласно народным поверьям и правилам фэн-шуй, некоторые предметы быта в доме могут приносить владельцу неудачи. Подробнее расскажет Главред.
Колючие и сухие растения — скрытая энергия конфликтов
Как рассказывают на glamour.hu, растения с колючками или острыми листьями, такие как кактусы или розы, согласно фэн-шуй, создают в доме напряжение. Считается, что они приводят к конфликтам и ссорам в семье, поэтому их не рекомендуют ставить в спальнях и гостиных.
Также плохой приметой считается хранение сухих или увядших цветов. Они символизируют отсутствие жизненной силы и останавливают поток положительной энергии. Для привлечения удачи и достатка лучше выбирать денежное дерево, бамбук или орхидеи.
Старые календари — почему их не рекомендуют держать дома
Хранение старых календарей или несвоевременно перевернутая страница в текущем — это плохой знак. Суеверия гласят, что такие вещи возвращают человека в прошлое. Если отмечать даты, которые уже прошли, можно навлечь сокращение продолжительности жизни.
Картины с негативными сюжетами — что они "притягивают" в дом
Картины, на которых изображены кораблекрушения, бури или любые печальные сюжеты, притягивают в дом негатив и становятся причиной ряда неудач. Лучше повесить изображения золотых рыбок (символ богатства), драконов (приносят удачу) или гор (оказывают поддержку в сложные времена).
Треснутая посуда и сломанные часы — почему их не стоит держать
Треснутые тарелки или чашки нужно выбрасывать сразу. Суеверия гласят, что использование поврежденной посуды приносит в жизнь проблемы. Если же часы остановились и не работают, это символизирует остановку времени и развития, что приводит к застою в делах.
Старая метла при переезде — почему ее не берут в новый дом
Во время переезда в новое жилье не стоит брать с собой старую метлу или веник, поскольку они могут "смести" удачу. Кроме того, использование старых средств для уборки может перенести грязь и вредителей из прежнего дома.
Черные входные двери — цвет, влияющий на энергию дома
Черные двери считаются элегантными, но по фэн-шуй они могут приносить несчастье, если расположены не с северной стороны.
Для привлечения процветания цвет дверей должен соответствовать сторонам света:
- Север — синий или черный
- Юг — красный или оранжевый
- Запад — серый или белый
- Восток — коричневый или зеленый
Что следует учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
