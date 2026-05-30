Братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей"

Константин Пономарев
30 мая 2026, 12:09
Южный голубой тунец весом 107,5 кг стал уловом всей жизни для трёх братьев из Австралии. История быстро привлекла внимание любителей рыбалки.
Братья поймали огромную рыбу размером с человека
Братья поймали огромную рыбу размером с человека / Коллаж Главред, фото: 9News

Вы узнаете:

  • Почему борьба с рыбой длилась больше двух часов
  • Что почувствовали рыбаки, когда увидели вес своего улова
  • Почему улов на тысячи долларов нельзя было продать

Трое братьев из Австралии пережили момент, который называют главным рыболовным успехом своей жизни. Они отправились на рыбалку у побережья штата Виктория и не ожидали столь необычного улова.

Во время выхода в море им удалось поймать огромного южного голубого тунца весом 107,5 килограмма. Такой трофей стал для них настоящей неожиданностью и поводом для гордости. Об этом пишет 9News.

Два часа борьбы с морским гигантом

Питер, Майкл и Андреас Саллум отправились на рыбалку вместе со своим двоюродным братом в районе Аполло-Бей на юго-западе Виктории. Никто из них не ожидал, что обычный выход в море превратится в настоящую борьбу с гигантом.

Обычный выход в море превратился в настоящую борьбу с гигантом / Фото: 9News

Когда на крючок попалась огромная рыба, мужчинам пришлось потратить около двух часов, чтобы поднять ее на борт.

"Мы все были в полном шоке", - рассказал Майкл Саллум в интервью местным СМИ.

По его словам, даже капитан чартерного судна, который регулярно сопровождает рыбаков, не мог поверить увиденному.

Почему тунец считается особенно ценным

Южный голубой тунец считается одной из самых ценных рыб в мире. На международных рынках стоимость такого улова может достигать сотен долларов за килограмм. Однако в Австралии рыбакам-любителям запрещено продавать добычу, поэтому братья решили разделить свой трофей с семьей и друзьями.

"Часть из этого хранится у нас в морозилке, часть уже у нас в животе, а часть съели наши друзья и родственники", - с улыбкой рассказал Майкл.

Ранее Главред писал о том, что рыбак вытащил 31-килограммового монстра. Во время рыбалки мужчина поймал огромного красного окуня, который оказался крупнее действующего рекорда штата Луизиана (США).

Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

Об источнике: 9News Australia

9News Australia — одно из крупнейших новостных медиа Австралии, входящее в медиагруппу Nine Entertainment. Издание освещает национальные и мировые новости, происшествия, политику, спорт, технологии и истории из жизни

