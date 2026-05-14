Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

Константин Пономарев
14 мая 2026, 17:04
Во время рыбалки мужчина поймал огромного красного окуня, который оказался крупнее действующего рекорда штата Луизиана (США).
Борьба с окунем длилась более 20 минут
Борьба с окунем длилась более 20 минут / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

  • Что заставило воду буквально кипеть вокруг лодки
  • Как рыбаки поняли, что на крючке настоящий монстр
  • Почему рыбакам пришлось отпустить улов мечты

В американском штате Луизиана рыбаки вытащили гигантского красного окуня, который, по оценкам гида, мог стать новым рекордсменом штата. Однако официально взвесить улов оказалось невозможно, ведь по новым правилам такую рыбу обязаны отпускать обратно в воду невредимой.

Опытный гид Майк Френетт отправился на рыбалку вместе с двумя туристами из других штатов в районе Венеции. Из-за густого тумана команда поздно вышла на воду, а клав в первой половине дня оказался практически нулевым. Об этом пишет Outdoor Life.

Рыбаки нашли место, где вода буквально кипела

По словам Френетта, он решил рискнуть и отвез рыбаков в другой канал, где сильное течение гнало огромные стаи кефали. Там над водой кружили пеликаны, а на поверхности начали появляться всплески крупной рыбы.

Первую поклевку получил рыбак Джейсон Халфен, который использовал воблер Strike King Red Eyed Shad. Почти сразу стало ясно, что на крючке оказался настоящий гигант.

Его напарник Майк Энлоу сначала не мог добиться поклевки, но после смены приманки тоже начал вытаскивать огромных красных окуней.

70-летний гид признался, что не смог самостоятельно поднять добычу в лодку / Фото: Outdoor Life

Борьба с самой крупной рыбой продолжалась около 20 минут. Даже 70-летний гид, который рыбачит в этих местах уже четыре десятилетия, признался, что не смог самостоятельно поднять добычу в лодку.

Рыба могла побить рекорд штата

После измерений оказалось, что длина рыбы составила 48,25 дюйма (примерно 121 см), а обхват целых 34 дюйма (около 86 см). По расчетам Френетта, вес окуня мог достигать почти 69 фунтов (более 31 кг), что значительно превышает действующий рекорд штата, установленный еще в 1992 году.

Ранее Главред писал о том, что мужчина выловил настоящего "монстра" с озера. Британец Майкл Никсон вытащил на берег одного из самых известных карпов страны. Удача улыбнулась рыбаку на последний день его пребывания на водоеме.

Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

