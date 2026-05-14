С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

Руслана Заклинская
14 мая 2026, 12:20
Ошибки в бухгалтерии или несвоевременная отчетность о командировке могут обойтись в потерю до 50% выплат.
У украинцев могут законно изымать 50% зарплаты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине с зарплаты могут удерживать до 50% дохода
  • Какие основания и ограничения существуют
  • Сколько максимально могут удержать

В Украине в некоторых случаях из заработной платы работников могут удерживать до 50% дохода. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области.

Удержания из зарплаты регулируются статьей 127 Кодекса законов о труде Украины и возможны только в определенных законом случаях. В частности, работодатель имеет право удерживать средства для погашения задолженности работника перед предприятием.

Среди оснований для удержаний:

  • возврат аванса, выданного в счет зарплаты;
  • возврат ошибочно выплаченных средств;
  • погашение неизрасходованного аванса на командировку или служебные расходы;
  • возмещение расходов на хозяйственные нужды (с согласия работника);
  • компенсация ущерба, причиненного предприятию.

Какие существуют временные ограничения

Важно знать, что работодатель не может взыскать средства "когда захочет". Приказ о удержании должен быть издан не позднее месяца со дня истечения срока для возврата аванса или со дня выплаты ошибочно начисленной суммы. Также обязательным условием является то, что работник не оспаривает основания и размер удержания.

Сколько максимально могут удержать

Закон устанавливает предельные размеры удержаний, превышать которые запрещено даже при наличии оснований. Сумма всех удержаний при каждой выплате не может превышать 20% "чистой" зарплаты.

В то же время, если взыскание происходит по нескольким исполнительным документам одновременно, лимит увеличивается до 50%. Даже если у предприятия есть большие долги, после всех удержаний обязаны выплатить не менее 50% заработной платы.

На какие выплаты нельзя налагать взыскание

Существует перечень выплат, из которых отчисления делать категорически запрещено:

  • Выходное пособие при увольнении.
  • Компенсационные выплаты (например, за использование собственного инструмента).
  • Другие социальные выплаты, имеющие целевое назначение.

Зарплаты в Украине - новости по теме

Напомним, в феврале 2026 года в Украине самую высокую медианную зарплату зафиксировали у стоматологов — 150 тыс. грн. Второе место занял кузовщик с зарплатой 70 тыс. грн (+27%), а также автомаляр и автоэлектрик — до 60 тыс. грн.

Также в феврале 2026 года средняя зарплата в Украине выросла до 28 321 грн, что на 22,4% больше, чем в прошлом году, и на 1,2% больше, чем в январе. Самые высокие доходы фиксируются в Киеве — 45 651 грн.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский объявил о старте реформы Вооруженных сил Украины, которая предусматривает изменение системы управления, финансирования и комплектования армии. По его словам, с июня реформа должна дать первые результаты, в частности в повышении денежного обеспечения военных.

Об источнике: Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области

Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области является территориальным подразделением Государственной службы Украины по вопросам труда. Его основная деятельность направлена на контроль за соблюдением законодательства о труде, охране труда и занятости населения на предприятиях, в учреждениях и организациях региона.

Среди ключевых функций управления — проведение инспекционных проверок работодателей, выявление нарушений трудового законодательства, предоставление разъяснений относительно норм КЗоТ, а также контроль за оформлением трудовых отношений и выплатой заработной платы. В случае выявления нарушений орган может применять меры воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

