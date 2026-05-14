С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

Ошибки в бухгалтерии или несвоевременная отчетность о командировке могут обойтись в потерю до 50% выплат.

У украинцев могут законно изымать 50% зарплаты

Вы узнаете:

Когда в Украине с зарплаты могут удерживать до 50% дохода

Какие основания и ограничения существуют

Сколько максимально могут удержать

В Украине в некоторых случаях из заработной платы работников могут удерживать до 50% дохода. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области.

Удержания из зарплаты регулируются статьей 127 Кодекса законов о труде Украины и возможны только в определенных законом случаях. В частности, работодатель имеет право удерживать средства для погашения задолженности работника перед предприятием.

Среди оснований для удержаний:

возврат аванса, выданного в счет зарплаты;

возврат ошибочно выплаченных средств;

погашение неизрасходованного аванса на командировку или служебные расходы;

возмещение расходов на хозяйственные нужды (с согласия работника);

компенсация ущерба, причиненного предприятию.

Какие существуют временные ограничения

Важно знать, что работодатель не может взыскать средства "когда захочет". Приказ о удержании должен быть издан не позднее месяца со дня истечения срока для возврата аванса или со дня выплаты ошибочно начисленной суммы. Также обязательным условием является то, что работник не оспаривает основания и размер удержания.

Сколько максимально могут удержать

Закон устанавливает предельные размеры удержаний, превышать которые запрещено даже при наличии оснований. Сумма всех удержаний при каждой выплате не может превышать 20% "чистой" зарплаты.

В то же время, если взыскание происходит по нескольким исполнительным документам одновременно, лимит увеличивается до 50%. Даже если у предприятия есть большие долги, после всех удержаний обязаны выплатить не менее 50% заработной платы.

На какие выплаты нельзя налагать взыскание

Существует перечень выплат, из которых отчисления делать категорически запрещено:

Выходное пособие при увольнении.

Компенсационные выплаты (например, за использование собственного инструмента).

Другие социальные выплаты, имеющие целевое назначение.

Об источнике: Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области является территориальным подразделением Государственной службы Украины по вопросам труда. Его основная деятельность направлена на контроль за соблюдением законодательства о труде, охране труда и занятости населения на предприятиях, в учреждениях и организациях региона. Среди ключевых функций управления — проведение инспекционных проверок работодателей, выявление нарушений трудового законодательства, предоставление разъяснений относительно норм КЗоТ, а также контроль за оформлением трудовых отношений и выплатой заработной платы. В случае выявления нарушений орган может применять меры воздействия в соответствии с действующим законодательством.

