Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

Переговоры в Пекине проходят на фоне торговой войны, конфликта вокруг Ирана и жёсткого предупреждения Китая по Тайваню.

Саммит в Китае, итоги первого дня

Президент США Donald Trump и лидер Китая Xi Jinping проводят в Пекине двухдневный саммит, который уже называют ключевым событием года для мировой политики и экономики. На переговорах обсуждаются торговые отношения, поставки технологий, Иран, Тайвань и доступ американского бизнеса к китайскому рынку.

Встреча проходит в особенно сложный для Вашингтона момент: рейтинг Трампа просел на фоне войны с Ираном и роста инфляции в США. Для Пекина же саммит стал возможностью показать собственную устойчивость и политическую уверенность.

"Когда мы сотрудничаем - выигрывают обе стороны. Когда противостоим друг другу - страдают обе стороны", - заявил Си Цзиньпин в начале переговоров. видео дня

Трамп ответил не менее тепло: "Вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я так говорю, но это правда".

Си пригрозил Трампу из-за Тайваня

Тайвань - главный источник напряжения

Несмотря на дружественные публичные заявления, за закрытыми дверями переговоры быстро перешли к самым болезненным вопросам, пишет Reuters. Главным из них оказался Тайвань.

По данным китайского агентства Xinhua, Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа, что ситуация вокруг острова способна подтолкнуть отношения двух стран к конфликту.

"Если этот вопрос будет решаться неправильно, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение", - заявил китайский лидер.

Напомним, Пекин считает Тайвань своей территорией и резко выступает против американских поставок оружия острову. При этом Тайбэй сохраняет фактическую независимость, имеет собственную армию, валюту и правительство.

C Трампом прилетел целый "десант" из бизнесменов

Экономика стала второй центральной темой саммита. Трамп прибыл в Китай вместе с крупнейшими американскими бизнесменами и прямо заявил, что намерен добиваться открытия китайского рынка для американских компаний.

"Я попрошу председателя Си открыть Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудеса", - написал Трамп перед вылетом в Пекин.

В состав делегации вошли главы крупнейших корпораций США, включая Elon Musk, Jensen Huang и Tim Cook.

Особое внимание привлекло присутствие главы Nvidia Дженсена Хуанга. По данным Reuters, его включили в поездку буквально в последний момент. Это усилило предположения, что стороны обсуждают ограничения на поставки американских чипов в Китай.

После первой части переговоров Си Цзиньпин попытался успокоить американский бизнес.

"Американские компании будут иметь более широкие перспективы в Китае", - заявил он.

Источники Reuters утверждают, что Вашингтон рассчитывает увеличить экспорт самолётов Boeing, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей в Китай. Пекин же хочет добиться смягчения американских ограничений на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем.

Вопрос Ирана и "более крупная война"

Президент США Дональд Трамп также призвал Пекин помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке и стабилизировать энергетические рынки.

"Мы оба заинтересованы в том, чтобы избежать более крупной войны на Ближнем Востоке и обеспечить стабильность для мировой экономики", — заявил Трамп, подчеркнув, что Китай как один из главных покупателей иранской нефти имеет "уникальное влияние" на Тегеран.

Си Цзиньпин, со своей стороны, осторожно поддержал призыв к деэскалации, подчеркнув, что Пекин выступает против "любого дальнейшего обострения в Ормузском проливе", и заявил, что Китай готов "играть конструктивную роль" в снижении напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Саммит как демонстрация китайской силы

Переговоры проходят не только в официальных залах, но и на символических площадках. После первой встречи лидеры отправились в пекинский Храм Неба - историческое место, где императоры династии Мин молились о хорошем урожае.

Поднимаясь по белым ступеням древнего комплекса, Трамп коротко сказал журналистам: "Китай прекрасен".

Для Пекина выбор такой локации оказался неслучайным. Историк Ларс Ульрик Том в комментарии Reuters отметил, что Китай использует саммит как демонстрацию собственной цивилизационной глубины и долговечности.

"Это очень хороший фон для того, чтобы показать Трампу и всему миру: Китай был здесь тысячи лет и останется здесь", - считает эксперт.

Эксперты заявляют, что баланс сил изменился

Эксперты отмечают, что нынешняя встреча резко отличается от визита Трампа в Китай в 2017 году. Тогда Пекин стремился максимально впечатлить американского президента и активно закупал американские товары. Теперь ситуация выглядит иначе.

"США подходят к переговорам ослабленными внутренними проблемами, судебными ограничениями на тарифную политику Трампа и последствиями конфликта с Ираном. Китай, несмотря на замедление экономики, чувствует себя значительно увереннее. Тем не менее обе стороны заинтересованы хотя бы в сохранении торгового перемирия, заключённого в прошлом году. Тогда Вашингтон временно отказался от сверхвысоких тарифов, а Пекин не стал ограничивать поставки редкоземельных металлов, критически важных для мировой промышленности и оборонного сектора", - пишет Reuters.

Переговоры продолжатся и в пятницу. Лидеров ждут совместный обед, чаепитие и дополнительные закрытые встречи, на которых будут обсуждаться экономика, безопасность и технологии.

Ожидания от саммита в Китае

Как ранее сообщал Главред, визит Трампа в Китай и переговоры с Си Цзиньпином по Ирану, торговле и редкоземельным металлам готовились несколько месяцев, а в Вашингтоне прямо заявляли о намерении давить на Пекин из-за закупок иранской нефти. В Белом доме также допускали обсуждение поддержки РФ и поставок технологий двойного назначения. Сам Трамп тогда утверждал, что рассчитывает сохранить перемирие в торговой войне между США и КНР.

Дональд Трамп еще до саммита предупреждал Пекин о последствиях возможных поставок вооружений Тегерану, а американская разведка подозревала КНР в подготовке передачи Ирану систем ПВО через третьи страны - об этом говорится в материале про угрозы Трампа Китаю из-за возможного вооружения Ирана. В Китае эти обвинения отрицали, однако тема Ормузского пролива и иранской нефти осталась одной из центральных на переговорах в Пекине.

Поставки комплектующих для российских и иранских дронов тоже остаются одной из самых чувствительных тем между Вашингтоном и Пекином. Reuters и WSJ ранее обращали внимание на схему поставок китайских комплектующих для "Шахедов" в РФ и Иран, включая двигатели, микрочипы и оптоволоконные кабели. Именно поэтому участие главы Nvidia Дженсена Хуанга в нынешнем саммите вызвало повышенное внимание вокруг темы американских чипов и санкционных ограничений.

