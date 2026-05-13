Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Эксперт и владелец домашних солнечных панелей объяснил, почему выбрал бы другие инверторы, панели и подход к установке системы.

https://glavred.info/techno/muzhchina-dvazhdy-ustanavlival-solnechnye-paneli-o-chem-on-pozhalel-pozzhe-10764305.html Ссылка скопирована

Журналист назвал 4 ошибки при установке солнечных панелей / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как несколько панелей изменили счета за электричество

Почему владелец пожалел о первой установке панелей

Какая деталь мешала системе вырабатывать больше энергии

Почему современные панели оказались намного выгоднее

Журналист Бертель Кинг рассказал, что за десять лет использования солнечных панелей успел установить системы на двух разных домах. По его словам, опыт оказался удачным, но некоторые решения сегодня он принял бы иначе.

Журналист в своем материале на How-To Geek отметил, что со временем понял важность правильного планирования солнечной системы, выбора более мощных панелей и минимизации затенения крыши. Также он признался, что недооценил зависимость современных инверторов от облачных сервисов и интернета.

видео дня

Почему лучше устанавливать всю систему сразу

По словам Кинга, одной из главных ошибок стала поэтапная установка солнечных панелей. Во втором доме часть системы была смонтирована сразу после строительства, а вторую добавили спустя год.

На практике это привело к ряду проблем. Новые панели отличались от старых внешне и по характеристикам, а монтаж дополнительной проводки и креплений усложнил установку. В итоге крыша стала выглядеть менее аккуратно, чем могла бы при единовременном монтаже всей системы.

Эксперт советует оценить реальные потребности в электроэнергии и только потом устанавливать полную солнечную систему за раз / Фото: How-To Geek

Журналист также считает, что владельцам домов лучше сначала пожить в доме хотя бы год, оценить реальные потребности в электроэнергии и только потом устанавливать полную солнечную систему за один раз.

Более мощные панели экономят место на крыше

Кинг признался, что во время первой установки еще плохо разбирался в солнечной энергетике. Тогда на крыше разместили 20 панелей мощностью по 300 Вт. Они заняли почти всю доступную площадь, но покрывали менее половины энергопотребления семьи.

Позже в новом доме установщик выбрал уже 16 панелей по 440 Вт. Несмотря на меньшее количество модулей, система вырабатывала больше энергии и занимала меньше места.

Более мощные панели экономят место на крыше / Фото: How-To Geek

По словам журналиста, современные панели стали заметно эффективнее, поэтому сегодня он бы сразу выбирал более мощные модели, чтобы оставить запас площади для будущего расширения.

Даже одно дерево сильно снижает выработку энергии

Отдельно Кинг рассказал о влиянии тени на работу солнечных панелей. Возле его предыдущего дома росло большое дерево, которое закрывало часть крыши. Семья долго не решалась его убрать, поскольку не хотела уничтожать зеленую зону возле дома.

Однако после того как дерево упало во время непогоды, производительность солнечной системы резко выросла. Журналист отметил, что даже частичное затенение способно заметно снизить генерацию энергии.

Он добавил, что с финансовой точки зрения удаление деревьев возле крыши часто окупается за счет снижения счетов за электричество.

Зависимость от облачных сервисов

Еще одной ошибкой Кинг назвал выбор системы, которая зависит от облачных сервисов производителя. В его домах используются микроинверторы компании Enphase.

Такая система позволяет отслеживать работу каждой панели отдельно, но при отключении интернета владелец теряет доступ к мониторингу. Кроме того, фирменные аккумуляторы компании стоят дороже решений конкурентов.

По мнению журналиста, сегодня он бы выбрал автономный гибридный инвертор вроде Sol-Ark 18K, который не требует постоянной привязки к облачным сервисам и позволяет гибче подключать аккумуляторы.

Смотрите в видео обзор на автономный гибридный инвертор Sol-Ark 18K:

Почему эксперт все равно не пожалел о солнечных батареях

Несмотря на перечисленные ошибки, Кинг заявил, что ни разу не пожалел об установке солнечных панелей. Его семья пользуется электромобилями и живет в большом доме, но при этом платит за электричество меньше, чем раньше тратила на один бак бензина.

По словам журналиста, после многих лет жизни с собственной генерацией энергии он уже не представляет возвращения к обычной системе электроснабжения.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, как правильно использовать солнечные панели. С переходом на новый тип энергии меняется режим потребления. Электрик рассказал, какие ошибки совершают владельцы и как добиться максимальной выгоды.

Вам может быть интересно:

Об источнике: How-To Geek How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред