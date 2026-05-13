Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Константин Пономарев
13 мая 2026, 12:41
Эксперт и владелец домашних солнечных панелей объяснил, почему выбрал бы другие инверторы, панели и подход к установке системы.
Журналист назвал 4 ошибки при установке солнечных панелей / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как несколько панелей изменили счета за электричество
  • Почему владелец пожалел о первой установке панелей
  • Какая деталь мешала системе вырабатывать больше энергии
  • Почему современные панели оказались намного выгоднее

Журналист Бертель Кинг рассказал, что за десять лет использования солнечных панелей успел установить системы на двух разных домах. По его словам, опыт оказался удачным, но некоторые решения сегодня он принял бы иначе.

Журналист в своем материале на How-To Geek отметил, что со временем понял важность правильного планирования солнечной системы, выбора более мощных панелей и минимизации затенения крыши. Также он признался, что недооценил зависимость современных инверторов от облачных сервисов и интернета.

Почему лучше устанавливать всю систему сразу

По словам Кинга, одной из главных ошибок стала поэтапная установка солнечных панелей. Во втором доме часть системы была смонтирована сразу после строительства, а вторую добавили спустя год.

На практике это привело к ряду проблем. Новые панели отличались от старых внешне и по характеристикам, а монтаж дополнительной проводки и креплений усложнил установку. В итоге крыша стала выглядеть менее аккуратно, чем могла бы при единовременном монтаже всей системы.

Эксперт советует оценить реальные потребности в электроэнергии и только потом устанавливать полную солнечную систему за раз
Эксперт советует оценить реальные потребности в электроэнергии и только потом устанавливать полную солнечную систему за раз / Фото: How-To Geek

Журналист также считает, что владельцам домов лучше сначала пожить в доме хотя бы год, оценить реальные потребности в электроэнергии и только потом устанавливать полную солнечную систему за один раз.

Более мощные панели экономят место на крыше

Кинг признался, что во время первой установки еще плохо разбирался в солнечной энергетике. Тогда на крыше разместили 20 панелей мощностью по 300 Вт. Они заняли почти всю доступную площадь, но покрывали менее половины энергопотребления семьи.

Позже в новом доме установщик выбрал уже 16 панелей по 440 Вт. Несмотря на меньшее количество модулей, система вырабатывала больше энергии и занимала меньше места.

Более мощные панели экономят место на крыше / Фото: How-To Geek

По словам журналиста, современные панели стали заметно эффективнее, поэтому сегодня он бы сразу выбирал более мощные модели, чтобы оставить запас площади для будущего расширения.

Даже одно дерево сильно снижает выработку энергии

Отдельно Кинг рассказал о влиянии тени на работу солнечных панелей. Возле его предыдущего дома росло большое дерево, которое закрывало часть крыши. Семья долго не решалась его убрать, поскольку не хотела уничтожать зеленую зону возле дома.

Однако после того как дерево упало во время непогоды, производительность солнечной системы резко выросла. Журналист отметил, что даже частичное затенение способно заметно снизить генерацию энергии.

Он добавил, что с финансовой точки зрения удаление деревьев возле крыши часто окупается за счет снижения счетов за электричество.

Зависимость от облачных сервисов

Еще одной ошибкой Кинг назвал выбор системы, которая зависит от облачных сервисов производителя. В его домах используются микроинверторы компании Enphase.

Такая система позволяет отслеживать работу каждой панели отдельно, но при отключении интернета владелец теряет доступ к мониторингу. Кроме того, фирменные аккумуляторы компании стоят дороже решений конкурентов.

По мнению журналиста, сегодня он бы выбрал автономный гибридный инвертор вроде Sol-Ark 18K, который не требует постоянной привязки к облачным сервисам и позволяет гибче подключать аккумуляторы.

Смотрите в видео обзор на автономный гибридный инвертор Sol-Ark 18K:

Почему эксперт все равно не пожалел о солнечных батареях

Несмотря на перечисленные ошибки, Кинг заявил, что ни разу не пожалел об установке солнечных панелей. Его семья пользуется электромобилями и живет в большом доме, но при этом платит за электричество меньше, чем раньше тратила на один бак бензина.

По словам журналиста, после многих лет жизни с собственной генерацией энергии он уже не представляет возвращения к обычной системе электроснабжения.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, как правильно использовать солнечные панели. С переходом на новый тип энергии меняется режим потребления. Электрик рассказал, какие ошибки совершают владельцы и как добиться максимальной выгоды.

Об источнике: How-To Geek

How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

В Ровно прогремела серия взрывов: в городе исчез свет - что известно сейчас

В Ровно прогремела серия взрывов: в городе исчез свет - что известно сейчас

13:47Украина
Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:43Синоптик
В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:07Война
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

13:47

В Ровно прогремела серия взрывов: в городе исчез свет - что известно сейчас

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угрозаФото

09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

07:19

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

06:43

Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

05:31

Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

05:02

Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

04:39

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

04:15

Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящей кошки за 12 с

03:32

Кому судьба готовит резкий поворот: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Не переступай — не вырастешь: откуда взялся этот популярный запрет

02:18

Почему Путин снова угрожает "Сарматом": в ЦПД оценили и указали на важную деталь

00:53

Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

00:21

Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ

00:06

Перезапуск или отключение смартфона: эксперты окончательно ответили, что лучшеВидео

