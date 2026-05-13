Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

Оккупанты продвинулись на Славянском направлении.

Враг продвинулся в районе Закитного

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись на Славянском направлении.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 13 мая.

Отмечается, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов в Краматорском районе Донецкой области. Враг продвинулся в районе села Закитное Лиманской общины.

"Враг продвинулся вблизи Закитного", — говорится в сообщении аналитиков.

В оперативной информации от Генштаба отмечается , что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

Враг нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и осуществил 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 148 — из реактивных систем залпового огня.

В частности, на Славянском направлении противник один раз штурмовал в сторону Рай-Александровки.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Россия развернула весенне-летнее наступление, пытаясь давить сразу на нескольких участках фронта.

По его словам, стратегия России сейчас заключается в постоянном изнурении украинской обороны ударами на разных направлениях, чтобы держать войска в напряжении, наносить огневые поражения и искать слабые места для продвижения.

"Эта кампания характеризуется тем, что противник пытается увеличить количество дронов и КАБ, которые они применяют, и сочетать это со штурмами собственной пехоты и десантников", — подчеркнул военный.

Как сообщал ранее Главред, на Покровском направлении не наблюдается существенного снижения интенсивности российских атак, однако оккупанты меняют тактику и все активнее применяют дроны и средства разведки. Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк.

Кроме того, российские оккупанты планируют усилить штурмы на Краматорском направлении, ведь перед ними стоит задача выйти на окраины Краматорска до конца мая. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

Напомним, что на Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил представитель объединенных сил Виктор Трегубов.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

