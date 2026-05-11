Уменьшилось ли давление РФ: в ВСУ рассказали о реальном положении дел на фронте

Украинские военные отмечают адаптацию российской армии к новым условиям войны и перераспределение ресурсов.

Снижение количества атак не означает ослабление противника

Кратко:

РФ не ослабила давление на Покровском направлении

Оккупанты меняют тактику войны

Активно применяют дроны

На Покровском направлении не наблюдается существенного снижения интенсивности российских атак, однако оккупанты меняют тактику и все активнее применяют дроны и средства разведки. Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк.

По его словам, уменьшение количества штурмов может создавать ложное впечатление об ослаблении противника, однако Россия продолжает наращивать ресурсы и адаптировать методы ведения боевых действий.

"Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не совсем правильно, поскольку россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы", – заявил офицер бригады "Рубеж".

Ресурсный потенциал врага

Он также подчеркнул, что Россия сохраняет значительный мобилизационный и производственный потенциал, что позволяет ей продолжать давление на фронте.

"Не нужно забывать, что мы воюем с Россией, у которой человеческий ресурс практически бесконечен и танковые заводы работают, страна поставлена на военные рельсы", – сказал Черняк.

Кроме того, офицер отметил, что сейчас российские войска все меньше полагаются только на пехотные атаки, а вместо этого активно используют аэроразведку и удары дронами. По его словам, это затрудняет оценку реальной интенсивности боевых действий, поскольку количество штурмов уже не отражает полной картины активности противника.

Каковы цели нового российского наступления — мнение эксперта

Россия продолжает активную фазу весенне-летней наступательной кампании, однако ее первоначальный план претерпел изменения из-за действий украинских Сил обороны. Об этом сообщил командующий Силами территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.

По его словам, украинским военным удалось сорвать первый этап российского наступления, после чего противник был вынужден скорректировать свои оперативные цели и подходы к ведению боевых действий.

"Первый замысел – это попытка измотать позиции Сил обороны Украины, постоянно держа их в напряжении и нанося огневые удары в разных направлениях. Второй – это сконцентрироваться на захвате Донецкой области, параллельно не уменьшая, а возможно даже увеличивая свое присутствие вглубь Запорожской, Днепропетровской областей и создание буферной зоны на Харьковщине, Сумщине", – сказал Мусиенко.

Он отметил, что после неудачи первой волны российские войска не отказались от наступательных намерений, а перешли к тактике постоянного изнурения украинской обороны. Речь идет об ударах по различным направлениям с целью удержания Сил обороны под давлением и поиска слабых участков фронта.

Как сообщал Главред, Россия перебросила на Покровское направление 90-ю танковую дивизию и наращивает силы для штурмов. Основной целью оккупантов остается захват Гришино, через которое они пытаются обойти позиции ВСУ и продвинуться в сторону Васильевки.

Кроме того, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, что на Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

О личности: Александр Мусиенко Александр Мусиенко — блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

