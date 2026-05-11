В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles - кто сыграет "битлов"

Кратко:
В Германии начались съемки шестисерийного драматического сериала "Гамбургские дни" (Hamburg Days), рассказывающего о годах становления группы The Beatles. Съемки проходят в Гамбурге, Мюнхене и Ливерпуле, сообщает BBC.
Сериал создан по мотивам автобиографии немецкого музыканта Клауса Формана и рассказывает о становлении группы в Гамбурге в 1960-1962 годах. В то время молодые музыканты из Ливерпуля сыграли более 250 концертов в Гамбурге.
Актерский состав:
- В роли Джона Леннона снялся Рис Меннион;
- Роль Пола Маккартни исполнил Эллис Мерфи;
- Джорджа Харрисона сыграл Харви Бретт;
- В роли Стюарта Сатклиффа снялся Луи Ландау;
- Пита Беста сыграл Патрик Гилмор.
Действие сериала разворачивается в 1960-х годах в задымленных клубах района красных фонарей Санкт-Паули в Гамбурге, где неопытная молодая рок-н-ролльная группа из Ливерпуля встречается с двумя молодыми художниками, Клаусом Форманом и Астрид Кирхерр. Вместе они помогают начать трансформацию, которая превращает группу подростков-любителей в величайшее музыкальное явление, которое когда-либо знал мир - The Beatles.
Сценарий фильма написал Джейми Каррагер, участвовавший в работе над популярным сериалом HBO "Наследники". Режиссерами выступают Кристиан Швохов, известный по работе над сериалом Netflix "Корона", и Лаура Лакман.
Музыку подобрал продюсер, лауреат премии BAFTA Дэвид Холмс ("Убивая Еву", Трилогия Оушена), а Клаус Форман выступает эксклюзивным консультантом.
Точная дата выхода сериала не называется. После завершения работы фильм покажут на каналах BBC One и ZDF.
