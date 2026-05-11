Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

Руслана Заклинская
11 мая 2026, 13:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Умеров доложил о результатах переговоров с Уиткоффом и Кушнером.
Обмен
Зеленский рассказал о подготовке масштабного возвращения пленных / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, КШППВ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина передала РФ списки для обмена пленными
  • США выступают посредником и участвуют в координации процесса
  • Обсуждается формат обмена и возможные переговоры лидеров

Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжаются для согласования окончательной конфигурации договоренностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о результатах встреч со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский подчеркнул, что Вашингтон продолжает играть роль посредника, в частности в вопросе организации обмена военнопленными.

видео дня

"На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности", - рассказал президент.

Отдельно обсуждались возможные форматы будущих переговоров на уровне лидеров государств, которые могли бы способствовать завершению российско-украинской войны.

Также во время переговоров затрагивалась тема международных оборонных инициатив, в частности Drone Deals — контрактов на поставки и совместных проектов в сфере беспилотных технологий. По данным украинской стороны, к этим программам уже привлечено около 20 стран на разных этапах сотрудничества.

"Четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь для бизнеса", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что в рамках уже реализованных договоренностей Украина получает обеспечение энергетических потребностей, в частности стабильные поставки топлива, а также ожидает дальнейших финансовых поступлений. Кроме того, Украина готовит расширение международного сотрудничества в сфере беспилотных технологий и планирует привлечь к Drone Deals еще один регион мира.

Мирные переговоры могут сдвинуться - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что в случае отсутствия реального прогресса между Киевом и Москвой в ближайшее время следующее "окно возможностей" для мирных переговоров может открыться после завершения весенне-летней наступательной кампании РФ.

По словам эксперта, потенциально новый шанс для дипломатии может появиться осенью, когда активизируется международная политическая ситуация, в частности на фоне возможного участия Дональда Трампа в предвыборных процессах в США.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, перенесутся уже на весну следующего года", - отметил Чаленко.

Обмен пленными - новости по теме

Как сообщал Главред, 9 мая Путин обвинил Украину в срыве обмена пленными. Российский диктатор заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000" и не присылает новых предложений.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил, что Украина готовится к масштабному обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". Киев уже передал России соответствующие списки.

Напомним, 24 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 193 украинских защитника.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский обмен пленными война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

13:25Война
Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

12:41Звёзды
"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Последние новости

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоПарад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко
13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

13:40

Деревья, которые поглощают негатив: под чем постоять, если плохоВидео

Реклама
13:25

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

13:25

Худее скелета: изможденная жена Цекало показала свое тело

13:21

"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

Реклама
11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

10:55

Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климатаВидео

10:51

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

09:52

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

09:38

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:24

Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

09:00

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году

08:49

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

08:21

"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

08:18

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

06:48

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:39

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путинамнение

05:11

"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

04:30

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

03:35

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

03:17

Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

03:11

Одинаковые цифры на часах: что они предвещают и можно ли их игнорировать

00:50

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

Реклама
10 мая, воскресенье
23:13

Луковая муха не простит: как эффективно обработать чеснок в маеВидео

22:58

Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

22:30

РФ никуда не исчезнет после заморозки: Тышкевич - о "мягкой силе" Украинымнение

21:53

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первымиВидео

21:26

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

20:45

"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войнеВидео

20:04

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорахВидео

19:19

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответВидео

19:16

С 11 мая тяжелые времена пройдут: 4 знака китайского зодиака ждет облегчение

19:05

Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять