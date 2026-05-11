Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

Умеров доложил о результатах переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

Зеленский рассказал о подготовке масштабного возвращения пленных

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина передала РФ списки для обмена пленными

США выступают посредником и участвуют в координации процесса

Обсуждается формат обмена и возможные переговоры лидеров

Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжаются для согласования окончательной конфигурации договоренностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о результатах встреч со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский подчеркнул, что Вашингтон продолжает играть роль посредника, в частности в вопросе организации обмена военнопленными.

"На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности", - рассказал президент.

Отдельно обсуждались возможные форматы будущих переговоров на уровне лидеров государств, которые могли бы способствовать завершению российско-украинской войны.

Также во время переговоров затрагивалась тема международных оборонных инициатив, в частности Drone Deals — контрактов на поставки и совместных проектов в сфере беспилотных технологий. По данным украинской стороны, к этим программам уже привлечено около 20 стран на разных этапах сотрудничества.

"Четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь для бизнеса", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что в рамках уже реализованных договоренностей Украина получает обеспечение энергетических потребностей, в частности стабильные поставки топлива, а также ожидает дальнейших финансовых поступлений. Кроме того, Украина готовит расширение международного сотрудничества в сфере беспилотных технологий и планирует привлечь к Drone Deals еще один регион мира.

Мирные переговоры могут сдвинуться - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что в случае отсутствия реального прогресса между Киевом и Москвой в ближайшее время следующее "окно возможностей" для мирных переговоров может открыться после завершения весенне-летней наступательной кампании РФ.

По словам эксперта, потенциально новый шанс для дипломатии может появиться осенью, когда активизируется международная политическая ситуация, в частности на фоне возможного участия Дональда Трампа в предвыборных процессах в США.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, перенесутся уже на весну следующего года", - отметил Чаленко.

Как сообщал Главред, 9 мая Путин обвинил Украину в срыве обмена пленными. Российский диктатор заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000" и не присылает новых предложений.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил, что Украина готовится к масштабному обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". Киев уже передал России соответствующие списки.

Напомним, 24 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 193 украинских защитника.

