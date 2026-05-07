Умеров поехал в США на переговоры: Зеленский поставил перед ним три задачи

Кратко:
- Первое – новый этап освобождения пленных
- Второе – активизация дипломатического процесса
- Третье – поручения по безопасности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в Майами для встречи со спецпосланниками Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом написал в своем Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства поручил Умерову активизировать дипломатический процесс в переговорах Москвы и Киева и обсудить гуманитарный трек по обмену пленными.
"Первое – гуманитарный трек. Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных. Второе – активизация дипломатического процесса. Мы в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующем общении партнеров с российской стороной. Работаем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность", – говорит Зеленский.
По его словам, глава украинских переговорщиков также имеет несколько конкретных поручений по безопасности относительно сотрудничества Киева и Вашингтона.
"Отдельно обсудили с Рустемом работу с нашими европейскими партнерами по Drone Deals. Готовим соглашения, о которых договорились на высшем уровне, и новые шаги в совместной технологической работе", – резюмирует он.
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает возможности переговоров на уровне лидеров с участием России, а также при посредничестве Турции и, вероятно, представителей США. По его словам, такая встреча может состояться на территории Турции. В то же время Украина не соглашается с требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы готова к переговорам с Украиной и не отказывается от них. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американские чиновники, отвечающие за переговоры по Украине, сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.
О персоне: Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
