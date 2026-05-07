Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Сергей Кущ
7 мая 2026, 10:55
Этот простой и доступный способ помогает получить более крепкие растения и действительно богатый урожай без лишних затрат.
Что положить в лунку при посадке томатов
Многие украинцы тратят деньги на дорогие удобрения для помидоров, хотя отличный результат можно получить с помощью обычных кухонных отходов.

Опытные огородники рассказали, что положить в лунку при посадке томатов, чтобы кусты росли крепкими, а плоды были крупными и сочными.

Почему томатам нужен калий и фосфор

Во время роста и цветения помидоры особенно нуждаются в двух элементах — калии и фосфоре, пишет zielonyogrodek. Именно они отвечают за:

  • развитие корневой системы
  • количество завязей
  • вкус и размер плодов
  • устойчивость к болезням

Если томаты активно наращивают листья, но плохо плодоносят, чаще всего причина именно в нехватке калия.

Что добавить в лунку при посадке помидоров

Главный секрет — обычная банановая кожура. Она считается натуральным источником калия и фосфора, которые особенно важны для томатов в период цветения и формирования плодов.

Перед посадкой рекомендуется:

  • нарезать кожуру небольшими кусочками
  • положить ее в лунку под корни
  • слегка присыпать землей

Так полезные вещества будут постепенно поступать к растению.

Почему банановая кожура работает

Такое натуральное удобрение действует мягко и безопасно.

В отличие от химических подкормок, банановую кожуру сложно "передозировать", а питательные вещества высвобождаются постепенно.

Кроме того, она:

  • улучшает плодоношение
  • помогает томатам легче переносить жару
  • снижает риск опадания завязей

Особенно хорошо этот способ работает во влажной почве.

Еще один способ подкормки томатов

Некоторые огородники готовят специальный "чай" для полива.

Для этого:

  • банановую кожуру заливают водой
  • оставляют на сутки
  • полученным настоем поливают растения

Такой раствор быстро насыщает томаты полезными веществами и улучшает состояние кустов.

Когда лучше использовать банановую подкормку

Наиболее эффективной она считается во время активного роста, в период появления бутонов и при формировании плодов.

А вот на стадии очень молодой рассады злоупотреблять удобрениями не стоит.

Об источнике: ZielonyOgrodek

ZielonyOgrodek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и благоустройству территории вокруг дома. На сайте публикуются практические советы по посадке и уходу за растениями, проектированию садов, выращиванию овощей и цветов, оформлению балконов и террас, а также календарь садовых работ и каталог растений.

Портал работает с 2009 года и считается одним из крупнейших садоводческих ресурсов в Польше. Его материалы готовят садоводы, ландшафтные дизайнеры и эксперты отрасли, которые делятся рекомендациями и идеями как для начинающих, так и для опытных садоводов.

На сайте также можно найти вдохновляющие проекты садов, инструкции по уходу за растениями, новости отрасли и другие материалы, помогающие создавать и поддерживать красивый и ухоженный сад.

