Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Многие украинцы тратят деньги на дорогие удобрения для помидоров, хотя отличный результат можно получить с помощью обычных кухонных отходов.
Опытные огородники рассказали, что положить в лунку при посадке томатов, чтобы кусты росли крепкими, а плоды были крупными и сочными.
Почему томатам нужен калий и фосфор
Во время роста и цветения помидоры особенно нуждаются в двух элементах — калии и фосфоре, пишет zielonyogrodek. Именно они отвечают за:
- развитие корневой системы
- количество завязей
- вкус и размер плодов
- устойчивость к болезням
Если томаты активно наращивают листья, но плохо плодоносят, чаще всего причина именно в нехватке калия.
Что добавить в лунку при посадке помидоров
Главный секрет — обычная банановая кожура. Она считается натуральным источником калия и фосфора, которые особенно важны для томатов в период цветения и формирования плодов.
Перед посадкой рекомендуется:
- нарезать кожуру небольшими кусочками
- положить ее в лунку под корни
- слегка присыпать землей
Так полезные вещества будут постепенно поступать к растению.
Почему банановая кожура работает
Такое натуральное удобрение действует мягко и безопасно.
В отличие от химических подкормок, банановую кожуру сложно "передозировать", а питательные вещества высвобождаются постепенно.
Кроме того, она:
- улучшает плодоношение
- помогает томатам легче переносить жару
- снижает риск опадания завязей
Особенно хорошо этот способ работает во влажной почве.
Еще один способ подкормки томатов
Некоторые огородники готовят специальный "чай" для полива.
Для этого:
- банановую кожуру заливают водой
- оставляют на сутки
- полученным настоем поливают растения
Такой раствор быстро насыщает томаты полезными веществами и улучшает состояние кустов.
Когда лучше использовать банановую подкормку
Наиболее эффективной она считается во время активного роста, в период появления бутонов и при формировании плодов.
А вот на стадии очень молодой рассады злоупотреблять удобрениями не стоит.
Об источнике: ZielonyOgrodek
ZielonyOgrodek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и благоустройству территории вокруг дома. На сайте публикуются практические советы по посадке и уходу за растениями, проектированию садов, выращиванию овощей и цветов, оформлению балконов и террас, а также календарь садовых работ и каталог растений.
Портал работает с 2009 года и считается одним из крупнейших садоводческих ресурсов в Польше. Его материалы готовят садоводы, ландшафтные дизайнеры и эксперты отрасли, которые делятся рекомендациями и идеями как для начинающих, так и для опытных садоводов.
