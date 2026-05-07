Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Этот простой и доступный способ помогает получить более крепкие растения и действительно богатый урожай без лишних затрат.

Что положить в лунку при посадке томатов

Многие украинцы тратят деньги на дорогие удобрения для помидоров, хотя отличный результат можно получить с помощью обычных кухонных отходов.

Опытные огородники рассказали, что положить в лунку при посадке томатов, чтобы кусты росли крепкими, а плоды были крупными и сочными.

Почему томатам нужен калий и фосфор

Во время роста и цветения помидоры особенно нуждаются в двух элементах — калии и фосфоре, пишет zielonyogrodek. Именно они отвечают за:

развитие корневой системы

количество завязей

вкус и размер плодов

устойчивость к болезням

Если томаты активно наращивают листья, но плохо плодоносят, чаще всего причина именно в нехватке калия.

Что добавить в лунку при посадке помидоров

Главный секрет — обычная банановая кожура. Она считается натуральным источником калия и фосфора, которые особенно важны для томатов в период цветения и формирования плодов.

Перед посадкой рекомендуется:

нарезать кожуру небольшими кусочками

положить ее в лунку под корни

слегка присыпать землей

Так полезные вещества будут постепенно поступать к растению.

Почему банановая кожура работает

Такое натуральное удобрение действует мягко и безопасно.

В отличие от химических подкормок, банановую кожуру сложно "передозировать", а питательные вещества высвобождаются постепенно.

Кроме того, она:

улучшает плодоношение

помогает томатам легче переносить жару

снижает риск опадания завязей

Особенно хорошо этот способ работает во влажной почве.

Еще один способ подкормки томатов

Некоторые огородники готовят специальный "чай" для полива.

Для этого:

банановую кожуру заливают водой

оставляют на сутки

полученным настоем поливают растения

Такой раствор быстро насыщает томаты полезными веществами и улучшает состояние кустов.

Когда лучше использовать банановую подкормку

Наиболее эффективной она считается во время активного роста, в период появления бутонов и при формировании плодов.

А вот на стадии очень молодой рассады злоупотреблять удобрениями не стоит.

Об источнике: ZielonyOgrodek ZielonyOgrodek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и благоустройству территории вокруг дома. На сайте публикуются практические советы по посадке и уходу за растениями, проектированию садов, выращиванию овощей и цветов, оформлению балконов и террас, а также календарь садовых работ и каталог растений. Портал работает с 2009 года и считается одним из крупнейших садоводческих ресурсов в Польше. Его материалы готовят садоводы, ландшафтные дизайнеры и эксперты отрасли, которые делятся рекомендациями и идеями как для начинающих, так и для опытных садоводов. На сайте также можно найти вдохновляющие проекты садов, инструкции по уходу за растениями, новости отрасли и другие материалы, помогающие создавать и поддерживать красивый и ухоженный сад.

