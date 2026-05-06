Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

В Тернополе зафиксирован температурный рекорд.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в четверг, 7 мая, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Ветер завтра ожидается южный, 7 – 12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов, днем +23…+28 градусов.

В городе Тернополь ночью температура достигнет +11…+13 градусов, а днем поднимется до +26…+28 градусов.

Синоптики добавляют, что 7 мая в лесах и других природных объектах на территории области объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Температурный рекорд в Тернополе

Кроме того, известно, что 5 мая в Тернополе зафиксировали температурный рекорд. Максимальная температура воздуха достигла +27,8 градусов. Предыдущее рекордное значение наблюдалось в 1969 году и составляло +26,9 градусов.

Когда погода в Украине изменится

Синоптик Наталья Диденко заявила, что уже в четверг в западных областях Украины вероятны дожди с грозами.

По ее словам, в дальнейшем дождей с грозами станет больше, а температура воздуха снизится. Только в восточной части Украины еще сохранится очень теплая погода.

Как сообщал Главред, в Днепре и на территории Днепропетровской области 7 мая ожидается стабильная весенняя погода без осадков. Погодные условия останутся спокойными, без штормовых явлений или резких порывов ветра.

7 мая погодные условия на Львовщине будет диктовать юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой. День будет теплым, однако вечером возможны грозы с градом.

В то же время в Харькове и области в ближайшие дни температура воздуха днем повысится до +27 градусов. Погода будет облачной, но без осадков.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

