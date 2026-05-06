Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом деле

Простой эксперимент дал неожиданный ответ. Журналисты узнали, сколько электроэнергии потребляет зарядное устройство в режиме ожидания.

Было протестировано четыре зарядных устройства с разной мощностью

Многие оставляют зарядные устройства в розетке постоянно, не задумываясь о последствиях. Распространенное мнение гласит, что даже без подключенного телефона они продолжают "накручивать" электричество, пусть и понемногу. Однако простой эксперимент показал, что реальность может быть совсем другой.

Чтобы проверить это, журналисты с Android.com.pl протестировали четыре зарядных устройства с разной мощностью (от 5 до 125 Вт). Каждое из них по очереди подключали к сети через ваттметр, фиксируя потребление энергии в режиме ожидания.

Результат оказался неожиданным

Прибор измерения не зафиксировал практически никакого расхода электроэнергии. Даже при подключении нескольких устройств одновременно ваттметр показывал лишь минимальное потребление и то, как выяснилось, его давал светодиод на удлинителе, а не сами зарядки.

По мнению тестировщиков, это объясняется тем, что современные измерительные приборы просто не улавливают столь низкие значения.

Почему зарядки почти не потребляют энергию

Причина кроется в строгих стандартах. В странах Евросоюза действует регламент, ограничивающий потребление внешних блоков питания в режиме ожидания. Для большинства зарядных устройств этот показатель не должен превышать 0,10–0,21 Вт. Авторы отметили, что это настолько мало, что это практически не влияет на счет за электричество.

Кроме того, современные адаптеры соответствуют стандарту энергоэффективности уровня VI (Energy Star). Его легко узнать по маркировке в виде римской цифры "VI" на корпусе. Это означает, что устройство потребляет менее 0,1 Вт в режиме ожидания.

Источник: Android.com.pl Android.com.pl — это польский онлайн-медиапроект и новостной сайт, посвящённый современным технологиям, цифровым продуктам и инновациям. Платформа была основана в 2008 году как сообщество энтузиастов технологий и со временем превратилась в один из самых популярных независимых технопорталов в Польше. Сайт публикует новости, обзоры, аналитические материалы и советы, охватывающие широкий спектр тем: смартфоны, программное обеспечение, искусственный интеллект, интернет-сервисы, гаджеты, а также развлечения, бизнес и науку. Отдельную часть контента составляют тесты техники, рейтинги, инструкции и рекомендации для пользователей, которые помогают ориентироваться в выборе цифровых продуктов и сервисов.

