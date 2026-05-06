Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

Юрий Берендий
6 мая 2026, 17:01
В Украине активизировалась дискуссия о возможном снижении мобилизационного возраста на фоне потребностей армии и вероятной мобилизации в России — чего ожидать.
Мобилизация в Украине — почему могут изменить мобилизационный возраст и как именно / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Каковы условия снижения мобилизационного возраста
  • На сколько предлагают снизить мобилизационный возраст
  • Какие изменения в мобилизации готовят в Раде и будет ли снижение мобилизационного возраста до 21 года

Мобилизационный возраст в Украине могут снизить, если в стране-агрессоре России будет объявлена мобилизация. В таком случае Украина будет вынуждена пересматривать собственные решения в контексте усиления мобилизации, включая изменение возрастных ограничений, чтобы сохранить паритет на фронте.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине.

Каково условие снижения мобилизационного возраста

В Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако в случае обострения ситуации и возможной масштабной мобилизации со стороны страны-агрессора России подход может быть пересмотрен. Об этом в интервью Телеграфу заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

"Что касается снижения призывного возраста, политической воли в Раде точно нет. И, в первую очередь, нет и таких обстоятельств, чтобы поднимать этот вопрос. Благодаря технологическому прогрессу в армии нашим ребятам на большинстве направлений уже удалось остановить врага. Подразделения deep strike наносят удары по среднему и дальнему тылу агрессора. Поэтому действительно должна быть причина, когда условно Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона – миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться", – отметил он.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Он отметил, что армии все больше нужны специалисты с современными навыками, в частности те, кто имеет опыт в киберсфере или гейминге. По его словам, умение работать с компьютером сейчас в армии высоко ценится.

Депутат также обратил внимание на обеспокоенность родителей по поводу безопасности молодежи, подчеркнув, что современные технологии позволяют выполнять боевые задачи дистанционно, в частности управлять беспилотниками на значительном расстоянии от линии фронта.

Какая существует альтернатива снижению призывного возраста

В то же время председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета по социальной политике Анатолий Остапенко заявлял, что в Украине есть достаточный мобилизационный ресурс, в частности среди военных пенсионеров и сотрудников силовых структур, что позволяет не снижать мобилизационный возраст. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Министерство обороны в настоящее время готовит соответствующие документы, которые после подачи будут рассматриваться Верховной Радой.

"Что касается тех моментов, которые уже рассматривались в Верховной Раде, конечно, мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет идти эта война, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и его привлечению к войне, и мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который встает на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать", – сообщил он.

По его словам, в стране есть значительное количество военных в запасе, которые уже отслужили и вышли на пенсию, но по разным причинам не задействованы в обороне. Также, по его словам, существуют резервы среди представителей силовых структур, которые в соответствии с Конституцией могут быть задействованы для отражения агрессии. Он считает, что необходимо разработать механизмы поэтапного привлечения таких лиц к защите государства, в частности тех, кто еще по возрасту может выполнять соответствующие задачи.

Заседание ВРУ / Фото: УНИАН

Кроме того, Остапенко подчеркнул важность более активной работы по привлечению добровольцев и иностранцев к обороне Украины.

"Почему? Потому что мы вымываем из сельского хозяйства, из промышленности те ценные кадры, которые сегодня должны обеспечивать ту же самую армию, и производить продукцию и добавленную стоимость, которая у нас должна быть и из которой мы финансируем наши Вооруженные силы. Это же не секрет, что вооруженные силы финансирует государство, а наши партнеры только нам дают средства на все остальное", – подытожил он.

Насколько предлагают снизить мобилизационный возраст

Несмотря на это, в публичном пространстве все чаще появляются предложения о снижении мобилизационного возраста, в частности со стороны военных. В частности, командир взвода 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Юрий Бутусов выступил за пересмотр мобилизационной политики и предложил снизить возраст призыва до 23 лет.

Он считает, что основной проблемой украинской армии остается нехватка пехоты, однако повысить эффективность боевых действий и уменьшить потери можно благодаря развитию подразделений беспилотных систем и наземной роботизированной техники. По его мнению, именно технологические подразделения способны частично компенсировать дефицит личного состава на передовой.

"Чтобы снизить потери пехоты, необходимо укомплектовывать подразделения дронами. И как это делать? Лучше всего с этим справляется молодежь — по физическим и физиологическим причинам. Поэтому зачем нам такой возрастной порог? Я хочу сказать, что в истории мировых войн такого высокого мобилизационного возраста, как в Украине, нигде не было", — сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Кроме того, Бутусов отметил, что молодежь лучше адаптируется к работе с современными технологиями, быстрее обучается и эффективнее осваивает сложное оборудование. Поэтому, по его убеждению, после завершения обучения таких специалистов целесообразно привлекать в соответствующие подразделения.

"Но почему до 25? Человек в 22–23 года обычно уже заканчивает обучение, если он его проходит. После этого она должна защищать свою страну. И нам нужны эти молодые люди в высокотехнологичных подразделениях с современным вооружением, где они смогут получать знания, компетенции и квалификацию, а также постепенно приобретать боевой опыт и воевать с относительно меньшими потерями", — отметил он.

Бутусов пояснил, что привлечение молодых людей в армию должно происходить поэтапно — через контрактную службу и подготовку в специализированных подразделениях. В качестве примера он привел подразделения беспилотников, где новички проходят обучение, постепенно приобретают опыт и со временем выполняют более сложные задачи. Такой подход, по его словам, позволяет усилить боеспособность и одновременно уменьшить нагрузку на пехоту.

Он также отметил, что в его подразделении служит группа молодых контрактников в возрасте 18–24 лет, преимущественно девушки, которые работают в подразделении БПЛА. Их не сразу отправляют на самые опасные участки, а постепенно обучают и готовят, учитывая ограниченный жизненный и боевой опыт.

Условия контракта "18–24" / Инфографика: Главред

Что нужно для снижения мобилизационного возраста — мировая практика

Комментируя предложения Бутусова, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что снижение мобилизационного возраста может быть эффективным шагом, но требует взвешенного подхода.

Он обратил внимание на опыт ведущих стран, в частности США и Израиля, где боевые задачи часто выполняют значительно более молодые военные — в возрасте около 19–20 лет. По его мнению, подобная практика может быть актуальной и для Украины.

"Но, опять же, в любом случае, независимо от возраста, для мобилизованных граждан Украины должна быть надлежащим образом организована военная подготовка и доподготовка. Должно быть надлежащим образом организовано обеспечение этих же солдат, ну и, соответственно, руководство должно быть максимально рациональным и таким, чтобы обеспечить, в первую очередь, сохранение жизни и здоровья наших воинов. Я остаюсь приверженцем мнения, что за Украину не стоит умирать, за Украину стоит убивать", — подчеркнул он в эфире "Киев24".

Военнослужащие / Фото: t.me_V_Zelenskiy_official

Чем оправдывают снижение мобилизационного возраста до 23 лет

Из-за затянувшейся войны и массового выезда части населения за границу Украина сталкивается с острым дефицитом человеческих ресурсов. Комментируя возможное снижение мобилизационного возраста, адвокат Сергей Старенький отметил, что народные депутаты якобы уже обсуждают такие изменения.

Он подчеркнул, что проблема кадрового обеспечения является реальной, ведь война длится уже пятый год, и значительное количество людей, подлежащих военной службе, покинули страну в разное время — как в первые месяцы, так и позже, используя как законные, так и незаконные способы.

"Сегодня в Украине идет серьезный разговор о том, чтобы снизить мобилизационный возраст. На сегодняшний день он составляет 25 лет, предлагается снизить его до 23 лет. Я не говорю, что это уже принятое решение, сейчас это обсуждается. Это обсуждается народными депутатами для того, чтобы внести изменения в закон, для того, чтобы с 23 лет разрешить мобилизацию, а не с 25, и запретить выезд за границу до 22 лет. Сейчас такой проект обсуждается", — указал он в эфире Новини.Live.

Почему мобилизационный возраст нужно снижать – мнение эксперта

Кроме того, идеи о снижении мобилизационного возраста звучат также от военных экспертов и ветеранов. В частности, ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что этот показатель стоит постепенно снизить как минимум до 21 года.

В интервью "Апостроф ТВ" он отметил, что нынешний подход к мобилизационному возрасту выглядит для него противоречивым. С одной стороны, он понимает стремление сохранить молодое поколение, но в то же время обращает внимание на то, что современная молодежь в возрасте 18–24 лет, по его мнению, менее зрела по сравнению с предыдущими поколениями.

По его словам, многие представители этой возрастной группы психологически больше напоминают подростков, чем взрослых, и это необходимо учитывать. Он подчеркнул, что как командир не хотел бы отправлять в бой недостаточно подготовленных людей.

В то же время Дикий заметил, что не видит других прав, которые бы наступали в 25 лет, кроме обязанности защищать государство.

"Все права, за исключением права баллотироваться в президенты, мы приобретаем в 18 лет. А почему-то обязанность защищать страну — на 7 лет позже. Немного абсурдно", — отметил он.

Он также подчеркнул, что война охватывает не только боевые действия на фронте, но и задачи в тылу, в частности логистику.

"Хотя бы сначала с 25 до 21 года. С гарантией, что эти молодые люди иначе, как добровольно, по собственному желанию, не могут быть направлены на "нуль", на фронт. Но они могут быть задействованы в армейской логистике, и они могут заменить взрослых мужчин в ПВО", — сказал он.

Поэтому, по его мнению, можно рассмотреть постепенное снижение призывного возраста с одновременным определением, что граждане 21–25 лет будут привлекаться прежде всего в тыловые подразделения.

Евгений Дикий / Фото: УНИАН

Какие изменения в мобилизации готовят в Раде и будет ли снижение мобилизационного возраста до 21 года

Народный депутат Украины и член парламентского комитета по вопросам безопасности Федор Вениславский, реагируя на предложения снизить мобилизационный возраст, заявил, что в Верховной Раде не зарегистрировано никаких законопроектов, предусматривающих его снижение до 21–22 лет. По его словам, сейчас перед властью стоят другие приоритетные задачи.

Он подчеркнул, что позиция президента и парламента по этому вопросу однозначна — на данный момент снижение мобилизационного возраста не рассматривается.

"Никаких законодательных инициатив по этому вопросу не зарегистрировано, и этот вопрос в Комитете на сегодняшний день даже не обсуждается", — сказал нардеп.

По словам депутата, главный акцент сегодня делается на другом, в частности на переходе к более технологичному ведению войны, что предполагает более активное использование дистанционно управляемых и роботизированных систем для снижения рисков для военных.

"Но о снижении мобилизационного возраста на сегодняшний день речь не идет", — подытожил он.

О личности: Руслан Горбенко

Руслан Горбенко — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат экономических наук, пишет Википедия.

