Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

Отмечается, что опыт США и Израиля показал эффективность привлечения молодежи к выполнению боевых задач.

Условия снижения мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Привлечение младших военнослужащих может быть эффективным

Главным фактором является не возраст, а качество подготовки

Решение о снижении мобилизационного возраста требует взвешенного подхода

Снижение мобилизационного возраста в Украине может быть эффективным, но такое решение требует взвешенного подхода. Об этом заявил военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Киев24.

По его словам, международный опыт показывает, что привлечение молодых военнослужащих может быть эффективным.

В частности, он подчеркнул, что в США и Израиле к выполнению боевых задач активно привлекают молодежь от 19 лет.

"Ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без надлежащей подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что государство должно обеспечить системную подготовку военных, чтобы они могли эффективно выполнять боевые задачи и в то же время минимизировать риски для жизни.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.

Министр обороны Михаил Федоров заявлял, что Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что вопрос мобилизации – это не вопрос, который возник неожиданно. Это стандартная проблема для страны, которая применяет механизм мобилизации.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиацентра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год — начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

