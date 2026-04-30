Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

Мария Николишин
30 апреля 2026, 11:08
Условия снижения мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Привлечение младших военнослужащих может быть эффективным
  • Главным фактором является не возраст, а качество подготовки
  • Решение о снижении мобилизационного возраста требует взвешенного подхода

Снижение мобилизационного возраста в Украине может быть эффективным, но такое решение требует взвешенного подхода. Об этом заявил военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Киев24.

По его словам, международный опыт показывает, что привлечение молодых военнослужащих может быть эффективным.

видео дня

В частности, он подчеркнул, что в США и Израиле к выполнению боевых задач активно привлекают молодежь от 19 лет.

"Ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без надлежащей подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что государство должно обеспечить системную подготовку военных, чтобы они могли эффективно выполнять боевые задачи и в то же время минимизировать риски для жизни.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация — последние новости Украины

Как сообщал Главред, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.

Министр обороны Михаил Федоров заявлял, что Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что вопрос мобилизации – это не вопрос, который возник неожиданно. Это стандартная проблема для страны, которая применяет механизм мобилизации.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиацентра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год — начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалатыПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять