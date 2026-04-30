Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

Главное из заявления эксперта:
- Привлечение младших военнослужащих может быть эффективным
- Главным фактором является не возраст, а качество подготовки
- Решение о снижении мобилизационного возраста требует взвешенного подхода
Снижение мобилизационного возраста в Украине может быть эффективным, но такое решение требует взвешенного подхода. Об этом заявил военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Киев24.
По его словам, международный опыт показывает, что привлечение молодых военнослужащих может быть эффективным.
В частности, он подчеркнул, что в США и Израиле к выполнению боевых задач активно привлекают молодежь от 19 лет.
"Ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без надлежащей подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям", — подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что государство должно обеспечить системную подготовку военных, чтобы они могли эффективно выполнять боевые задачи и в то же время минимизировать риски для жизни.
Мобилизация — последние новости Украины
Как сообщал Главред, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.
Министр обороны Михаил Федоров заявлял, что Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что вопрос мобилизации – это не вопрос, который возник неожиданно. Это стандартная проблема для страны, которая применяет механизм мобилизации.
О персоне: Владислав Селезнев
Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиацентра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год — начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.
