Один снимок перевернул науку: космический гигант-монстр попал в кадр

Получено изображение яркой светящаяся структуры вокруг темной области — так называемой тени черной дыры.

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Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

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Получено прямое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A*

Масса объекта примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца

Международная группа исследователей из проекта Event Horizon Telescope представила первое в истории прямое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, расположенной в центре нашей галактики.

Открытие стало важным подтверждением выводов Альберта Эйнштейна о природе гравитации и поведении материи в экстремальных условиях, пишет Space Daily.

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На снимке видна яркая светящаяся структура вокруг темной области — так называемой тени черной дыры. Масса объекта примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца, а расстояние до него составляет около 27 тысяч световых лет.

Для получения изображения ученые объединили несколько радиотелескопов по всему миру в единую сеть, фактически создав виртуальный инструмент размером с Землю. Затем сотни специалистов на протяжении нескольких лет обрабатывали огромные объемы данных, чтобы восстановить изображение объекта.

Исследование оказалось значительно сложнее, чем съемка черной дыры M87*, фотографию которой команда представила ранее. Из-за постоянного движения газа вокруг Стрельца A* его окружение быстро меняется, поэтому ученым пришлось использовать тысячи компьютерных моделей и новые методы обработки информации.

Полученные результаты показали высокое соответствие предсказаниям общей теории относительности, что стало еще одним аргументом в пользу современных представлений о черных дырах. В то же время некоторые исследователи продолжают обсуждать детали интерпретации изображения, однако авторы работы уверены, что именно кольцевая структура с темной областью в центре наиболее точно отражает реальный облик объекта.

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