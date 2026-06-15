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Один снимок перевернул науку: космический гигант-монстр попал в кадр

Алексей Тесля
15 июня 2026, 03:26
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Получено изображение яркой светящаяся структуры вокруг темной области — так называемой тени черной дыры.
космос
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Получено прямое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A*
  • Масса объекта примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца

Международная группа исследователей из проекта Event Horizon Telescope представила первое в истории прямое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, расположенной в центре нашей галактики.

Открытие стало важным подтверждением выводов Альберта Эйнштейна о природе гравитации и поведении материи в экстремальных условиях, пишет Space Daily.

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На снимке видна яркая светящаяся структура вокруг темной области — так называемой тени черной дыры. Масса объекта примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца, а расстояние до него составляет около 27 тысяч световых лет.

Для получения изображения ученые объединили несколько радиотелескопов по всему миру в единую сеть, фактически создав виртуальный инструмент размером с Землю. Затем сотни специалистов на протяжении нескольких лет обрабатывали огромные объемы данных, чтобы восстановить изображение объекта.

Исследование оказалось значительно сложнее, чем съемка черной дыры M87*, фотографию которой команда представила ранее. Из-за постоянного движения газа вокруг Стрельца A* его окружение быстро меняется, поэтому ученым пришлось использовать тысячи компьютерных моделей и новые методы обработки информации.

Полученные результаты показали высокое соответствие предсказаниям общей теории относительности, что стало еще одним аргументом в пользу современных представлений о черных дырах. В то же время некоторые исследователи продолжают обсуждать детали интерпретации изображения, однако авторы работы уверены, что именно кольцевая структура с темной областью в центре наиболее точно отражает реальный облик объекта.

Учёные нашли необычную планету с вечным днём и вечной ночью

Астрономы сообщили об обнаружении экзопланеты LHS 3844b, расположенной примерно в 50 световых годах от Земли.

Особенность этого мира заключается в том, что он всегда обращён к своей звезде одной стороной. В результате на одной половине планеты постоянно царит день, а другая никогда не получает света и остаётся в вечной темноте.

Из-за такого эффекта температура на освещённой стороне достигает около 1000 кельвинов, тогда как условия на ночной стороне значительно отличаются.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Space Daily

Space Daily — англоязычное независимое интернет-издание, основанное в 1995 году в Токио. Сайт специализируется на новостях космической отрасли, науки, технологий, космических миссий, спутниковых систем, а также публикует материалы о влиянии освоения космоса на общество и человека. Издание ориентировано на широкую аудиторию, интересующуюся наукой, исследованиями и современными технологиями

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