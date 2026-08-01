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Земле грозит мощная магнитная буря: ученые сделали пугающее открытие

Алексей Тесля
1 августа 2026, 05:43
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Солнечная вспышка представляет собой мощный выброс электромагнитной энергии.
Солнце, магнитная буря
Стало известно о новых вспышках на Солнце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Вы узнаете

  • За последнее время астрономы зарегистрировали вспышки на Солнце
  • Их совокупное воздействие может привести к возникновению магнитной бури

Несмотря на постепенное снижение солнечной активности в рамках текущего цикла, на поверхности Солнца продолжают возникать активные области, сопровождающиеся мощными вспышками. За последнее время астрономы зарегистрировали десять таких событий.

По информации специализированного ресурса SpaceWeather, все вспышки произошли в области, обращенной к Земле.

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Специалисты предупреждают, что их совокупное воздействие может привести к возникновению 1 августа магнитной бури уровня G1, которая считается слабой по международной шкале.

Солнечная вспышка представляет собой мощный выброс электромагнитной энергии. Такое излучение распространяется со скоростью света и достигает нашей планеты примерно за восемь минут после возникновения.

Ученые отмечают, что подобные явления являются естественной частью солнечного цикла. Помимо вспышек, Солнце периодически выбрасывает в космос облака плазмы - так называемые корональные выбросы массы. Если они направлены в сторону Земли, их воздействие способно вызвать геомагнитные возмущения.

По данным NASA, сильная солнечная активность может временно повлиять на работу радиосвязи, спутниковых навигационных систем, а также отдельных объектов энергетической инфраструктуры.

Ученые сообщили об обнаружении крупнейшего известного запаса воды в космосе

Астрономы заявили о необычном открытии, сделанном при изучении далекой части Вселенной. Возле квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли, исследователи обнаружили гигантское облако водяного пара.

По словам специалистов, найденное скопление считается крупнейшим из известных резервуаров воды во Вселенной. Кроме того, ученые отмечают его исключительный возраст: объект сформировался на ранних этапах существования космоса и является одним из самых древних водных образований, когда-либо зарегистрированных астрономами.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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наука магнитная буря
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