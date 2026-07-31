Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Через 3 дня или 3 недели: через сколько дней можно есть маринованные огурцы

Марина Иваненко
31 июля 2026, 22:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Малосольные огурцы не нужно выдерживать месяцами. Когда есть малосольные огурцы, чтобы они оставались хрустящими, и от чего зависит скорость просаливания.
Когда можно есть малосольные огурцы
Когда можно есть малосольные огурцы / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Сколько времени должны просолиться огурцы
  • От чего зависит скорость ферментации
  • Как избежать мягких огурцов

Многие хозяйки по привычке оставляют банки с малосольными или квашеными огурцами в погребе на несколько месяцев, полагая, что за это время они станут только вкуснее. На самом деле слишком долгое ожидание может привести к обратному результату: овощи постепенно теряют хрусткость, становятся мягкими, а их вкус меняется. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает OBOZ.UA, распространенное мнение о том, что огурцам нужны месяцы для полного просаливания, является мифом. После завершения активной ферментации природные ферменты продолжают влиять на структуру овощей, постепенно разрушая пектиновые соединения, отвечающие за их упругость. Именно поэтому слишком длительная выдержка не улучшает качество заготовки.

видео дня

Когда можно есть малосольные огурцы

Если вы любите слабосоленые и хрустящие огурцы, пробовать их можно уже через 3–4 дня после засолки. За это время овощи успевают впитать достаточно соли, но остаются плотными и сочными.

Для тех, кто предпочитает более насыщенный и кислый вкус, оптимальным считается срок 2–3 недели. За этот период огурцы полностью пропитываются рассолом, сохраняя при этом приятную текстуру.

Видео о том, как приготовить малосольные огурцы, можно посмотреть здесь:

От чего зависит скорость просаливания

На то, как быстро будут готовы огурцы, влияют несколько факторов:

  • размер плодов - небольшие огурцы просаливаются быстрее;
  • концентрация соли - более крепкий рассол ускоряет процесс;
  • температура хранения - в тёплом месте ферментация протекает активнее, а в прохладном замедляется;
  • способ подготовки - огурцы с обрезанными кончиками или проколотые вилкой просаливаются быстрее.
Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как дольше сохранить хрусткость огурцов

Чтобы огурцы как можно дольше оставались плотными и хрустящими, после завершения ферментации их рекомендуют хранить в прохладном месте. Также важно использовать свежие, небольшие плоды и не передерживать их в рассоле месяцами, если хочется сохранить идеальную текстуру. Именно поэтому многие хозяйки начинают пробовать заготовку уже через несколько дней или недель, не дожидаясь зимы.

Читайте также:

Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огурец огурцы малосольные огурцы соленые огурцы соленые огурцы на зиму
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

22:23Украина
В Киеве во время протестного шествия прогремели взрывы: РФ запустила реактивные БПЛА

В Киеве во время протестного шествия прогремели взрывы: РФ запустила реактивные БПЛА

20:35Украина
"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

20:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

Последние новости

23:33

Гороскоп на неделю 3-9 августа: Овнам — силы, Львам — любовь, Тельцам — успех

23:16

Под старым ковром скрывалось настоящее "сокровище": хозяйка не поверила глазам

22:54

Через 3 дня или 3 недели: через сколько дней можно есть маринованные огурцы

22:54

Сколько времени в день на самом деле нужно выгуливать собаку: ученые дали точный ответ

22:32

Макацария впервые показал всех своих троих детей: теплые фото

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
22:27

День ангела в августе: полный календарь именинов по новому и старому стилям

22:23

Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

21:48

Как выбрать идеальный подарок — универсальные варианты на любой бюджет

21:29

Рецепт шикарной закуски из болгарского перца — весь секрет в маринаде

Реклама
21:17

Сколько на самом деле служит бытовая техника: когда менять холодильник и стиралку

21:16

Яблоки сорта "Белый налив" в сиропе: проверенный рецепт заготовки на зиму

20:54

Окна будут сиять как после клининга: нужен всего один доступный ингредиентВидео

20:35

В Киеве во время протестного шествия прогремели взрывы: РФ запустила реактивные БПЛА

20:27

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

20:19

"В Пентагоне беспокойство": появился мрачный прогноз насчет поддержки США Киева

20:08

Календарь магнитных бурь на август: когда ожидать геомагнитных возмущений

20:07

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

19:37

Опасные украшения: какие вещи, согласно приметам, привлекают проблемы и печаль

19:29

"Потерял всех": что известно о многодетной семье, убитой РФ в РадушномВидео

19:28

Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

Реклама
19:23

Шла за водой: соцсети тронула история 17-летней волонтерки, убитой снайпером РФ

19:21

"Горы путают с клубом": танцы на Говерле разделили украинцев на два лагеря

19:12

Девушку Стэтхэма захейтили за сотрудничество с РФ

19:10

Россия проверяет НАТО: Рейтерович объяснил, почему Польша пока не пойдет на жесткий ответмнение

18:47

Мужчина из Коломыи публично издевается над родными - украинцы в сети возмущены

18:29

Цветы будут украшать сад годами: секрет непрерывного цветения без лишних хлопотВидео

18:26

Дизель достиг нового исторического рекорда: что происходит с ценами на украинских АЗС

18:02

Как часто нужно стирать футболки, носки, джинсы и постельное белье летом

17:59

Судья "Мастер Шеф" усыновил мальчика: трогательные фотоВидео

17:28

Никакой не "подберезовик" и не "сыроежка": как правильно называть грибы на украинском

17:08

Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Весам - не тратить, Рыбам - не ждать

17:04

Трамп ответил отказом: Украина рискует остаться зимой без ракет для Patriot

16:55

Netflix потерял новый фильм с Николасом Кейджем: на компанию подали в суд

16:52

Ведущие "Сніданку з 1+1" впервые показали архивные фотографии из 90-х

16:48

Начало августа изменит всё: четырём знакам восточного гороскопа повезёт

16:23

Драпатый приостановил набор людей в штурмовые полки: в СМИ рассказали подробности

16:07

Чтобы молоко не свернулось и не пригорело: эффективные лайфхаки

16:04

Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины - The Atlantic

15:53

Магнитная буря красного уровня: когда ударит геомагнитный шторм G1

15:50

Большой куш и счастливый шанс: что карты Таро сулят Водолеям в августе 2026Видео

Реклама
15:35

Августовские спасы — что категорически запрещено, а что является лишь приметкой

15:17

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

15:01

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

14:51

Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать

14:45

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

14:30

Супруги нашли в старом доме целые пачки денег: где был спрятан тайникВидео

13:58

1 августа - Медовый Спас: что можно и нельзя делать на праздник

13:22

Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

13:15

Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

13:11

Путин готовит чистку в Крыму: гауляйтера Аксенова заменят - АТЕШ

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять