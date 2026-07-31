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Яблоки сорта "Белый налив" в сиропе: проверенный рецепт заготовки на зиму

Марина Иваненко
31 июля 2026, 21:16
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Яблоки в сиропе станут отличной заготовкой на зиму. Консервирование яблок позволяет полностью сохранить их вкус, сочность и естественный аромат.
Консервирование яблок
Консервирование яблок / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как законсервировать яблоки сорта "Белый налив" на зиму
  • Какой сироп нужен для заготовки
  • Сколько времени стерилизовать банки с яблоками

Сезонный урожай яблок сорта "Белый налив" побуждает хозяек искать простые и надежные способы заготовки плодов на зиму. Консервирование целых яблок в сладком сиропе позволяет сохранить их естественный вкус, форму и сочность без использования лишних консервантов. Главред расскажет об этом подробнее.

Подробным способом заготовки поделились на YouTube-канале "Кулинарные рецепты от SV". Рецепт основан на опыте нескольких поколений хозяек, поэтому не требует добавления лимонной кислоты или дополнительного укутывания банок после закатки.

видео дня

Необходимые ингредиенты

  • яблоки сорта "Белый налив" - целые плоды без повреждений;
  • вода - 1,5 л;
  • сахар - 250 г.

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка фруктов и банок

Яблоки тщательно моют под проточной водой. Для консервирования отбирают крепкие плоды примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прогревались во время стерилизации. Подготовленные яблоки плотно, но осторожно укладывают в чистую банку.

Приготовление сахарного сиропа

В кастрюлю наливают 1,5 литра воды и добавляют 250 граммов сахара. Сироп доводят до кипения и варят примерно 30 секунд, пока сахар полностью не растворится.

Видео о том, как законсервировать яблоки на зиму, можно посмотреть здесь:

Заливка и подготовка к стерилизации

Горячим сиропом заливают яблоки в банке. На дно большой кастрюли обязательно кладут тканевую салфетку или полотенце - это защитит банку от растрескивания при нагревании. Банку ставят в кастрюлю и наливают тёплую воду (температурой примерно 35–40 °C) до уровня "плеч". Использовать холодную воду не рекомендуется, поскольку из-за резкого перепада температур стекло может треснуть.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Стерилизация и закатка

Кастрюлю ставят на плиту и доводят воду до кипения. С момента закипания банку стерилизуют 15 минут. После этого её сразу герметично закатывают крышкой и переворачивают вверх дном.

Благодаря правильной стерилизации дополнительно укутывать банки одеялом или полотенцем не нужно. Заготовка хорошо хранится всю зиму при обычной комнатной температуре.

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Об источнике: "Кулинарные рецепты от SV

"Кулинарные рецепты от SV" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный простой и доступной домашней кухне, традиционным рецептам украинских хозяек, быстрой повседневной выпечке, а также проверенным способам консервирования и заготовок на зиму. Автор канала делится практическими советами, уделяя особое внимание понятным ингредиентам, лаконичной подаче без лишней теории и надежным кулинарным технологиям, подходящим для приготовления в обычных домашних условиях.

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