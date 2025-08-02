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Яблок будет море: секреты летней обрезки, которые работают

Анна Ярославская
2 августа 2025, 11:45
28
Некоторые ветки просто необходимо обрезать, чтобы получить урожай в следующем году.
Яблоня, обрезка яблони
Летняя обрезка яблони на плодоношение - как провести процедуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как определить плодовые и ростовые почки на побегах яблони
  • Какие ветки следует полностью срезать, а какие - укорачивать
  • Как использовать измельчённые зелёные ветки после летней обрезки яблони

Летняя обрезка яблонь - необходимая процедура не только для формирования кроны дерева, но и для стимуляции плодоношения в следующем году. Как правильно обрезать яблоню, чтобы она не росла вверх и обеспечила богатый урожай, рассказали на Youtube-канале Игорь критикует.

Если вам интересно, как спасти сломанную ветку и правильно обработать повреждение дерева, читайте материал: Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожай.

видео дня

По словам садовода, с дерева нужно обрезать все ненужные ветки для того, чтобы все освободившиеся питательные вещества пошли в плодовые почки, которые уже сформировались.

Как отличить ростовую ветку от плодовой

Ростовые ветки обычно располагаются вертикально и имеют более светлые листья. Они выглядят как острые "копья" и продолжают расти.

Ростовая ветка
Ростовая ветка / скриншот

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках и часто имеют закругленную форму, заканчиваясь "шишечкой". Эти веточки приостанавливаются в росте. Листья на них имеют более темный цвет.

Плодовая ветка
Плодовая ветка / Скриншот

Длинные побеги (более 30 см) обычно не нуждаются в обрезке, в то время как короткие (до 30 см) могут быть укорочены для стимуляции роста плодовых почек в следующий сезон.

Как проводить летнюю обрезку яблони

Игорь рассказал, какие ветки нужно убрать, а какие - укоротить. По его словам, вертикальные побеги, особенно длинные (более 30 см) — удаляются полностью. Они не будут плодоносить и только забирают питание.

Короткие вертикальные побеги не стоит трогать летом. Их нужно обрезать во время ранней весенней формировки кроны.

Ветки, идущие под углом (почти горизонтально), нужно укоротить до 30 см, обрезая на внешнюю почку.

Если ветка, которая закончила рост и на ней есть плодовая почка, не длиннее 40 см, то ее не стоит трогать. Даже если она кажется длинной, она потом сама "повиснет" под тяжестью плодов.

Если у вас растёт вертикальный побег, а рядом — горизонтальный с уже сформированной почкой, нужно сделать перевод на горизонтальный. Таким образом, вы уводите ветку в сторону, расширяя крону. Кроме того, вы не тратите питание на бесполезный вертикальный побег.

Ветки после обрезки яблони не стоит выбрасывать. Их можно измельчить и использовать в качестве мульчи для различных растений. Это не только улучшит структуру почвы, но и поможет сохранить влагу.

Также можно отправить их в компостную кучу, а потом использовать для удобрения растений.

Таким образом, вы получите двойную пользу от обрезки: улучшите состояние почвы и сможете использовать материалы для ухода за другими растениями.

Смотрите видео - Как проводить летнюю обрезку яблони:

Ране Главред писал, что повысить урожайность и долголетие дерева поможет правильная обрезка черешни летом. Опытный садовод Дмитрий рассказал, как обрезать черешню летом для повышения урожая.

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Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

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