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Как увеличить урожай яблок: что нужно закопать под дерево

Сергей Кущ
22 августа 2024, 14:52
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Правильный уход и грамотно подобранная подкормка – залог обильного урожая яблок.
Как увеличить урожай яблок
Как увеличить урожай яблок / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Чтобы ежегодно собирать богатый урожай яблок, важно уделять внимание питанию дерева. В период плодоношения яблоня активно вытягивает из почвы полезные вещества. Если почва бедная, надеяться на высокую урожайность не стоит.

Мы разберемся, чем подкормить яблоню, чтобы увеличить урожай.

Основные принципы подкормки яблонь

Для того чтобы деревья были устойчивыми к заболеваниям и давали много плодов, необходимо регулярно подкармливать их в течение всего вегетационного периода. Особенно важна весенняя подкормка, ведь именно в этот период растения нуждаются в азоте, который стимулирует рост и развитие зеленой массы. Минеральные и органические удобрения помогают восполнить дефицит питательных веществ в почве.

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Весной почву под яблонями рекомендуется удобрять мочевиной, аммиачной селитрой, навозом или птичьим пометом. Например, первую весеннюю подкормку проводят при появлении листьев и почек, внося жидкие удобрения, пишет сайт На пенсии.

Что известно о сайте На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

Через две недели после цветения вносят раствор: 12 г мочевины или 15 г селитры на 10 литров воды. Органическая подкормка из коровяка (навоза) также является эффективным вариантом: настой готовят в соотношении 1:3 и перед внесением разбавляют водой.

Что можно закопать под дерево для увеличения урожая?

Среди садоводов бытует мнение, что закопанные под дерево гвозди или мелкий лом могут повысить урожайность, восполняя дефицит железа. Однако такие методы практически не работают, поскольку железо в этой форме плохо усваивается растениями. Более того, такие "удобрения" могут привести к накоплению вредных солей в почве.

Для действительно эффективной подкормки лучше использовать проверенные препараты, такие как комплексные минеральные удобрения с калием и фосфором. Эти элементы не только улучшают вкусовые качества яблок, но и защищают дерево от болезней и вредителей.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Как повысить урожайность яблок?

Чтобы добиться стабильного и высокого урожая, важно поддерживать баланс питательных веществ в почве на протяжении всего сезона. В весенний период основной акцент делают на азотных удобрениях, а ближе к осени добавляют калий и фосфор. Эти меры помогут получить сладкие и сочные плоды, а также продлить жизнь вашим деревьям.

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