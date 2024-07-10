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От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожая

Анна Ярославская
10 июля 2024, 05:27
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Опытный садовод Дмитрий рассказал, что для стабильного плодоношения особенно важна обрезка черешни летом.

Черешня
Когда и как правильно обрезать черешню / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Черешня занимает особое местечко в саду, ведь ее сладкий вкус нравится и взрослым, и детям. Чтобы ароматные плоды красавицы-черешни радовали каждый год, за деревом нужен правильный уход. Повысить урожайность и долголетие дерева поможет правильная обрезка черешни летом.

На Youtube-канале "Молодой садовод" рассказали об обрезке черешни летом для повышения урожая.

Кстати, если вы выращиваете на своем дачном участке абрикос, но дерево не плодоносит, читайте материал о том, как нужно ухаживать за абрикосовым деревом: Почему абрикос не плодоносит: садовод рассказал, что обязательно нужно сделать летом.

Зачем нужно обрезать черешню

"Принимаясь к обрезке черешни, помните, что ягоды завязываются на однолетних ветвях, то есть появившихся в прошлом году. Большинство таких ветвей растет целым букетом в разные стороны из основной ветви. Поэтому основная задача обрезки – проредить крону, остановить стремительный рост верхушки и сохранить плодовые веточки", - рассказал Дмитрий.

Когда нужно обрезать черешню летом

Когда на улице стоит жара, то для садоводов наступает самое лучшее время для того, чтобы приступить к летней обрезке черешни.

По словам Дмитрия, черешня известна своим очень мощным ростом, ее побеги вырастают практически больше метра.

Если не делать обрезку летом, то до осени побеги достигнут полутора метра, а плодовые почки будут образовываться только в самом конце древесины, а вся остальная растительность будет "голой". Для того, чтобы пробудить больше плодовых почек, нужно проводить летнюю обрезку.

Также при помощи летней обрезки формируется крона дерева, но самое главное - таким образом закладывается урожай уже на следующий сезон.

Еще один позитивный момент летней обрезки – это избавление от тли. Дело в том, что тля, как правило, селится только на зеленых кончиках молодых побегов.

Когда именно летом лучше обрезать черешню?

Конкретных сроков нет. В каждом регионе даты будут индивидуальными.

Средний срок - в конце июля или в первой декаде августа.

Главный признак того, что черешню нужно обрезать, – когда в начале побега от почки зелёный ствол начинает коричневеть.

Как правильно обрезать черешню

Так как побеги еще совсем молодые и не одревесневшие, то обрезку можно проводить обычными садовыми ножницами.

Сначала обрезают нижнюю часть кроны и укорачивают центральную, оставляя примерно 30 сантиметров, но не больше.

Половину каждого зеленого побега можно смело укорачивать.

Срез должен быть не выше 1 см над почкой.

Обрезка черешни для чайников - схема:

Как правильно обрезать черешню
Как правильно обрезать черешню / скриншот

"Итак, на увиденном примере принцип понятен и он достаточно простой. Так проходим все дерево, ветка за веткой, где нужно - укорачиваем, а где требуется - оставляем небольшой пенечек", - рассказал Дмитрий.

Обрезка черешни летом - смотрите видео:

Youtube-канал Молодой садовод

Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий.

На канале вы найдете такую информацию:

  • как правильно и чем подкармливать огородные культуры;
  • как правильно обрезать деревья в саду;
  • как правильно и чем подкармливать деревья;
  • какой химией и биопрепаратами нужно обрабатывать растения от насекомых и других паразитов.

"Главная цель канала - принести огромную пользу всем любителям сада и огорода", - отметил Дмитрий.

Ранее Главред писал, что черешня является не очень прихотливым деревом, которое может приносить плоды в течение многих лет. Есть деревья, которые и вовсе растут по 100 лет. Паразиты обычно атакуют черешню меньше, чем ту же вишню. Особых сложностей в уходе за черешней нет, но садоводы все же сталкиваются с проблемой, когда она по каким-то причинам не дает плоды. Почему же не цветёт и не плодоносит черешня - читайте в материале: Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай.

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