Ранее теплоснабжение Украинки полностью зависело от Трипольской теплоэлектростанции.

https://glavred.info/ukraine/bez-otopleniya-do-yanvarya-gorod-pod-kievom-perehodit-na-obogrev-elektropriborami-10816040.html Ссылка скопирована

Под Киевом город рискует остаться без тепла до января / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Сейчас без тепла в Украинке остаются жители 62 многоквартирных домов

Без централизованного отопления остаются 8300 абонентов

В Украинке Киевской области, которую называют городом энергетиков из-за расположенной неподалеку Трипольской ТЭС, централизованное отопление может появиться не раньше января. Сейчас без тепла остаются жители 62 многоквартирных домов. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя главы Киевской областной военной администрации Андрея Сташкива.

Ранее теплоснабжение Украинки полностью зависело от Трипольской теплоэлектростанции. Однако после российских атак объект получил разрушения, в результате чего город лишился основного источника тепла.

видео дня

По словам Сташкива, для восстановления теплоснабжения еще в мае заказали три блочно-модульные котельные. Оборудование уже изготовили и доставили в Украинку. Сейчас местные власти подготавливают площадки для его установки и выполняют необходимые работы.

Монтаж котельных может занять до шести недель при условии благоприятной ситуации с безопасностью. Работать установки будут на газе.

"Блочно-модульные котельные – это фактически решение, которое децентрализует систему теплоснабжения. Трипольская ТЭС – это крупный объект, который является целью для врага. Блочно-модульная котельная имеет значительно меньшие размеры. Их мощность – по 7 мегаватт каждая. Этого более чем достаточно для отопления такого города, как Украинка", – пояснил Сташкив.

Как жители Украинки переживают отсутствие отопления

До ввода новых котельных в эксплуатацию жителям рекомендуют использовать для обогрева помещений электрические приборы. Чтобы обеспечить людей электроэнергией, в Украинке пока не применяют графики почасовых отключений света. Вместе с тем полностью исключить аварийные отключения невозможно.

Ситуацию с теплоснабжением города также прокомментировали в Верховной Раде. В пятницу, 27 ноября, во время часа вопросов к правительству министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник посоветовал жителям Украинки временно обогревать жилье с помощью электроприборов.

По его информации, без централизованного отопления остаются 8300 абонентов.

Инфографика: Главред

Какие города могут остаться без отопления зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что удары страны-агрессора России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов, где отопление обеспечивается одним источником без какого-либо резерва.

По его словам, у Киева больше возможностей сохранить теплоснабжение даже в случае повреждения отдельных объектов.

"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил он.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в Павлограде с вечера 23 ноября графики аварийных отключений электроэнергии распространили на объекты критической инфраструктуры, в частности на городские котельные. Поэтому подачу тепла временно организуют по-новому.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трех суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

Кроме того, Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред