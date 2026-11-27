Американский президент убежден, что враждебный тон в отношении Москвы лишь разрушил бы шансы на мирное соглашение.

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Трамп оправдал дружескую риторику в отношении Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из заявления:

Трамп называет Путина другом ради мирного соглашения

Главное препятствие на пути к миру - вражда Путина и Зеленского

Президент США отрицает мягкость своей позиции в отношении РФ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сознательно называет Владимира Путина "другом": по его мнению, враждебная риторика сорвала бы переговоры о мире и не помогла бы сдержать Россию. Объяснение прозвучало в Мар-а-Лаго в День благодарения, передает Forbes Breaking News. Журналисты спросили, как слова о дружбе с кремлевским диктатором сочетаются с его утренним постом в Truth Social о российской агрессии,

Американский лидер не увидел противоречия между своими заявлениями. Он объяснил, к какой цели стремится Вашингтон, и в качестве аргумента привёл потери российской армии.

"Оба утверждения могут быть верными... Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить Кремль. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или что я хочу заключить соглашение. Я должен заключить соглашение. Они теряют 25 тысяч человек в месяц", - подчеркнул Трамп.

Личная вражда как главное препятствие

Главным тормозом мирного процесса Трамп считает отношения между главой Кремля и президентом Украины. Открытая неприязнь со стороны США, по его убеждению, лишила бы стороны любого шанса договориться.

"Я мог бы прийти и сказать: "Я вас не люблю". И тогда у нас будет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным. Знаете, самая большая проблема для урегулирования заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Поэтому когда я прихожу и, как оказывается, хорошо с ним лажу, я знаю его уже давно", - отметил Трамп.

По словам Трампа, Путин также прошел через расследование о вмешательстве России в выборы в США. Само расследование президент США считает выдуманным и называет аферой.

Трамп отрицает мягкость по отношению к Москве

Президент США также не согласился с тем, что его курс в отношении Кремля слишком уступчив. В качестве аргумента он упомянул, что именно при его президентстве Украина в начале войны получила тысячи противотанковых комплексов Javelin, а против РФ ввели жесткие пошлины и санкции.

"Нет, я был очень жестким по отношению к России. Но я хочу заключить соглашение, если мы можем его заключить. Я всю жизнь вел переговоры... Я мог бы выступить и сказать обратное, но не добиться абсолютно ничего", - подытожил он.

Хроника завершения войны Трампом / Инфографика: Главред

Может ли Трамп изменить позицию в отношении России: мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что Трамп нередко резко меняет свои оценки, поэтому к его заявлениям следует относиться с осторожностью.

"Надо иметь в виду: политические "качели" Трампа - хорошо известный феномен. И через некоторое время, особенно после разговоров с Путиным, что-то может измениться", - подчеркнул специалист.

Говоря о мирных переговорах, эксперт обратил внимание, что Трамп в основном повторяет одни и те же тезисы.

"Конечно, он повторял свои традиционные тезисы: что войну нужно завершить, что гибнет много людей, что украинцы и россияне очень близки и могут договориться", - пояснил Фесенко.

Трамп и Россия - новости по теме

Как сообщал Главред, в октябре 2025 года Трамп впервые ввел санкции против России. Ограничения, направленные против "Лукойла" и "Роснефти", должны были заставить Путина пойти на реальное мирное урегулирование. Под санкции также попали около 30 дочерних компаний этих нефтяных гигантов.

В феврале 2026 года глава Белого дома продлил действие санкционного режима в отношении России. Соответствующий указ о чрезвычайном положении был опубликован в Федеральном реестре США. Режим, введенный указом № 13660, продлили еще на год.

В то же время в октябре 2026 года Трамп отложил введение части ограничений. Он отказался от пошлин и санкций, предусмотренных законом Грема. По данным Bloomberg, эти ограничения затрудняли попытки снизить цены на дизельное топливо перед промежуточными выборами.

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