Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

Андрей Ганчук
23 октября 2025, 11:39
645
Трамп впервые за свою вторую каденцию ввел санкции против агрессора России, чтобы добиться уступок от Путина.
Путин, войска РФ
Санкции США повлияют на способность оккупантов вести войну против Украины - WSJ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

  • Санкции США должны посадить Путина за переговоры
  • Ограничения могут затронуть и партнеров России
  • Военную машину Путина ждет серьезный удар

Новые санкции Соединенных Штатов против России направлены на нанесение урона оккупационной армии и должны заставить главу Кремля Владимира Путина пойти на реальное мирное урегулирование войны против Украины. Причиной ограничений стало недовольство Трампа тем, что Путин не идет на уступки.

"Полностью отрезаны от доллара"

В материале The Wall Street Journal говорится, что первые прямые меры администрации Трампа в отношении России направлены против Лукойла, Роснефти, и еще их 30 дочерних компаний.

видео дня

Причиной санкций журналисты назвали застой в переговорах о прекращении огня в российско-украинской войне. К тому же Трамп отложил свою встречу с Путиным, которая планировалась в Будапеште.

В издании добавляют, что санкции вводятся из-за застоя в переговорах о прекращении огня в Украине. Более того, Трамп отложил свою запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

"До сегодняшнего дня "Роснефть" и "Лукойл" были отрезаны от американских рынков капитала. Сегодня они полностью отрезаны от доллара - от всех транзакций любого вида", - объяснил меры бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Эдди Фишман, который отвечал за санкции.

"Рискуют быть подвергнутыми санкциям" и партнеры РФ

"Иностранные финансовые учреждения, которые осуществляют или способствуют значительным операциям или предоставляют любые услуги, связанные с военно-промышленной базой России… рискуют быть подвергнутыми санкциям", - говорится в сообщении Минфина США.

Речь идет о вторичных санкциях против финансовых учреждений, если они будут продолжать работать с теми юрлицами, которых коснулись ограничения.

"Китайский банк, нефтетрейдер из ОАЭ, индийский нефтеперерабатывающий завод - если кто-либо из них осуществляет операции с этими российскими компаниями, они могут попасть под санкции США", - уверяет Фишман.

Как санкции повлияют на Россию

Согласно ожиданиям, ограничения против возможности России продавать нефти и другие энергоресурсы окажет значительное влияние на ее экономику и способность вести войну.

"Военная машина России подвергнется серьезному удару. Они уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит Путина сесть за стол переговоров", - говорит сотрудник аналитического центра Atlantic Council Ким Донаван. Ранее он работал в Белом доме и Минфине.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Влияние санкций на Россию / Инфографика: Главред

Каковы шансы Трампа на завершение войны – мнение эксперта:

Трамп может завершить войну, если предоставит Украине нужные вооружения, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Трамп может это сделать, предоставив нам необходимые средства поражения. Это правда. Это ускорит процесс. Безусловно, у нас будут свои средства поражения, в частности "Фламинго", но не только они, потому что на самом деле арсенал довольно серьезный, большой и весьма эффективный. Но этот процесс был бы значительно быстрее, если бы мы сейчас сразу получили то, что нам нужно для того, чтобы комбинированно уничтожать российскую военную и промышленную инфраструктуру, которая обеспечивает войну", - сказал он в интервью Главреду.

Впрочем, пока Трамп придерживается дипломатического подхода, который с Путиным не работает.

"Зеленский прав, Трамп мог бы сыграть огромную ускоряющую роль. Но пока Трамп в очередной раз "съехал с темы" и начал говорить о дипломатии. А дипломатия с Россией – это то же самое, что и полеты Маска на Марс", - подчеркнул Огрызко.

Война в Украине и санкции США против РФ – новости:

Как сообщал Главред, Трамп отменил встречу с Путиным, которая была запланирована в Будапеште. По словам Трампа, сейчас он считает ее нецелесообразной. Однако он добавил, что рассчитывает на проведение такой встречи в будущем.

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает, написали журналисты CNN. Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после которого отменили встречу Трампа и Путина, показал тупиковость ситуации.

Кроме того, Трамп 23 октября заявил, что пришло время для санкций Соединенных Штатов против России. После этого Вашингтон запустил новые ограничительные меры. Под ударом оказались компании Лукойл, Роснефть, а также 30 других связанных с ними юридических лиц.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции США санкции против России The Wall Street Journal война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:58Мир
"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

12:05Политика
Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

11:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Последние новости

13:07

Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужно

12:58

Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленнойВидео

12:58

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:51

"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

12:49

"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
12:48

Бюджетная хитрость водителей: стоит ли устанавливать стяжки на шины зимой

12:37

Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

12:36

Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдоВидео

12:18

Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

Реклама
12:08

Задыхается: российского ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

12:05

"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

12:01

Выкрутятся из любой ситуации: 3 знака зодиака превращают трудности в успех

11:58

Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

11:51

"Потянуло на соленое": Решетники намекнули на четвертую беременность

11:39

Вести войну будет бессмысленно, Путин объявит капитуляцию через неделю - военный

11:39

Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

11:33

"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

11:29

Божественный на вкус, аж тает во рту: рецепт кекса "Зебра"

11:06

Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

10:59

Языковая головоломка: какой украинский аналог имеет слово "искрометный"

Реклама
10:55

В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробностиВидео

10:43

Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухоВидео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

10:24

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции УкраиныВидео

10:21

Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песнейВидео

10:00

"Мы все еще хотим встреч": Рубио объяснил, почему США ударили санкциями по РФ

10:00

РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

09:59

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:52

Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

09:43

Одним решением: как Трамп может существенно ускорить окончание войны в Украине

09:42

Будапешт сорван: когда возможны новые мирные переговоры?мнение

09:09

"Достал уже": что происходит с Никитой Пресняковым после развода

09:04

Оккупанты сдаются в плен десятками: ВСУ продвигаются на ключевых участках фронта

09:00

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года

08:44

РФ ударила по жилым районам Киева: повреждены дома, школа, детский сад, синагогаФотоВидео

08:19

Очень критично для врага на фронте: партизаны заблокировали военные эшелоны РФ

07:57

В Копейске прогремели взрывы: горит завод, снабжающий войну РФ против Украины

07:37

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - силаВидео

06:54

В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшиеФото

Реклама
06:28

Что важно понять о новом оружии воздушного террора РФ - реактивных КАБахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках дворника за 49 секунд

05:21

Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

04:44

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

04:32

Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросеВидео

04:00

Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло

03:30

Полетят ли "Томагавки" по Москве: дипломат указал на важный нюанс

03:09

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

02:55

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

01:30

На осужденного Пи Дидди совершено покушение в СИЗО - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять