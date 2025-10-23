Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

Трамп впервые за свою вторую каденцию ввел санкции против агрессора России, чтобы добиться уступок от Путина.

Санкции США повлияют на способность оккупантов вести войну против Украины - WSJ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

Санкции США должны посадить Путина за переговоры

Ограничения могут затронуть и партнеров России

Военную машину Путина ждет серьезный удар

Новые санкции Соединенных Штатов против России направлены на нанесение урона оккупационной армии и должны заставить главу Кремля Владимира Путина пойти на реальное мирное урегулирование войны против Украины. Причиной ограничений стало недовольство Трампа тем, что Путин не идет на уступки.

"Полностью отрезаны от доллара"

В материале The Wall Street Journal говорится, что первые прямые меры администрации Трампа в отношении России направлены против Лукойла, Роснефти, и еще их 30 дочерних компаний.

Причиной санкций журналисты назвали застой в переговорах о прекращении огня в российско-украинской войне. К тому же Трамп отложил свою встречу с Путиным, которая планировалась в Будапеште.

В издании добавляют, что санкции вводятся из-за застоя в переговорах о прекращении огня в Украине. Более того, Трамп отложил свою запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

"До сегодняшнего дня "Роснефть" и "Лукойл" были отрезаны от американских рынков капитала. Сегодня они полностью отрезаны от доллара - от всех транзакций любого вида", - объяснил меры бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Эдди Фишман, который отвечал за санкции.

"Рискуют быть подвергнутыми санкциям" и партнеры РФ

"Иностранные финансовые учреждения, которые осуществляют или способствуют значительным операциям или предоставляют любые услуги, связанные с военно-промышленной базой России… рискуют быть подвергнутыми санкциям", - говорится в сообщении Минфина США.

Речь идет о вторичных санкциях против финансовых учреждений, если они будут продолжать работать с теми юрлицами, которых коснулись ограничения.

"Китайский банк, нефтетрейдер из ОАЭ, индийский нефтеперерабатывающий завод - если кто-либо из них осуществляет операции с этими российскими компаниями, они могут попасть под санкции США", - уверяет Фишман.

Как санкции повлияют на Россию

Согласно ожиданиям, ограничения против возможности России продавать нефти и другие энергоресурсы окажет значительное влияние на ее экономику и способность вести войну.

"Военная машина России подвергнется серьезному удару. Они уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит Путина сесть за стол переговоров", - говорит сотрудник аналитического центра Atlantic Council Ким Донаван. Ранее он работал в Белом доме и Минфине.

Влияние санкций на Россию / Инфографика: Главред

Каковы шансы Трампа на завершение войны – мнение эксперта:

Трамп может завершить войну, если предоставит Украине нужные вооружения, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Трамп может это сделать, предоставив нам необходимые средства поражения. Это правда. Это ускорит процесс. Безусловно, у нас будут свои средства поражения, в частности "Фламинго", но не только они, потому что на самом деле арсенал довольно серьезный, большой и весьма эффективный. Но этот процесс был бы значительно быстрее, если бы мы сейчас сразу получили то, что нам нужно для того, чтобы комбинированно уничтожать российскую военную и промышленную инфраструктуру, которая обеспечивает войну", - сказал он в интервью Главреду.

Впрочем, пока Трамп придерживается дипломатического подхода, который с Путиным не работает.

"Зеленский прав, Трамп мог бы сыграть огромную ускоряющую роль. Но пока Трамп в очередной раз "съехал с темы" и начал говорить о дипломатии. А дипломатия с Россией – это то же самое, что и полеты Маска на Марс", - подчеркнул Огрызко.

Война в Украине и санкции США против РФ – новости:

Как сообщал Главред, Трамп отменил встречу с Путиным, которая была запланирована в Будапеште. По словам Трампа, сейчас он считает ее нецелесообразной. Однако он добавил, что рассчитывает на проведение такой встречи в будущем.

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает, написали журналисты CNN. Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после которого отменили встречу Трампа и Путина, показал тупиковость ситуации.

Кроме того, Трамп 23 октября заявил, что пришло время для санкций Соединенных Штатов против России. После этого Вашингтон запустил новые ограничительные меры. Под ударом оказались компании Лукойл, Роснефть, а также 30 других связанных с ними юридических лиц.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

