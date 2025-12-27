"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

Вы узнаете:
Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта — ею стала Надин Головчук. Девушка впервые вышла на связь в Instagram после финала и поблагодарила поклонников за поддержку.
Надин опубликовала в соцсети фотографию с кольцом, которое ей подарил в финале Тарас, тем самым ознаменовав его выбор. Победительница отметила, что первой поделилась новостью с родителями.
"Моя первая фотография родителям, когда получила телефон", — подписала снимок Головчук.
Также Надин опубликовала фото вместе с Тарасом Цимбалюком и еще раз выразила благодарность зрителям.
"Спасибо всем, кто был с нами", — коротко написала победительница.
В комментариях отреагировали бессменный ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник, его жена Кристина и подруга Тараса Наталка Денисенко.
"Горько молодым"
"Это был невероятный сезон, поздравляю"
"Это было красиво"
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
