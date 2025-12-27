"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

Надин Головчук поделилась эмоциями после финала

Победительница Холостяк 2025 Надин Головчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Вы узнаете:

Надин Головчук вернулась в соцсети после финала шоу "Холостяк"

Что она сказала

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта — ею стала Надин Головчук. Девушка впервые вышла на связь в Instagram после финала и поблагодарила поклонников за поддержку.

Надин опубликовала в соцсети фотографию с кольцом, которое ей подарил в финале Тарас, тем самым ознаменовав его выбор. Победительница отметила, что первой поделилась новостью с родителями.

"Моя первая фотография родителям, когда получила телефон", — подписала снимок Головчук.

Кто выиграл Холостяк 2025 / фото: instagram.com, Надин Головчук

Также Надин опубликовала фото вместе с Тарасом Цимбалюком и еще раз выразила благодарность зрителям.

"Спасибо всем, кто был с нами", — коротко написала победительница.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук / фото: instagram.com, Надин Головчук

В комментариях отреагировали бессменный ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник, его жена Кристина и подруга Тараса Наталка Денисенко.

"Горько молодым"

"Это был невероятный сезон, поздравляю"

"Это было красиво"

Финал Холостяка 2025 реакция / фото: instagram.com, Надин Головчук

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

