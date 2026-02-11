Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоять

Рецепт гречаников в аппетитном томатном соусе.

Гречаники в томатном соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/cook_with_me_at_home/

Рецепт вкуснейшего блюда для любителей сочетания гречки и фарша. Гречаники готовятся очень быстро и просто, их можно подавать как на ужин, так и брать с собой на работу в качестве обеда.

Кстати, можно использовать и сваренную гречку, сообщает Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.

Гречаники в соусе – рецепт

Ингредиенты:

гречка (сухая) – 250 г,

лук (большой) – 1 шт.,

фарш – 1,3 кг,

яйца – 2 шт.,

масло – для жарки,

специи: соль, перец, любимые – по вкусу,

мука – для панировки

Для заливки:

томатная паста – 70 г,

вода – 500 мл,

специи: соль, перец – по вкусу

Гречку промойте и отварите до готовности, дайте остыть.

Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле

К фаршу добавьте яйцо, подготовленный лук, специи и хорошо перемешайте. Добавьте гречку и еще раз перемешайте.

Влажными руками сформируйте котлеты, запанируйте их в муке и обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Отправьте гречаники в форму для запекания.

К томатной пасте добавьте воду, специи, перемешайте. Залейте соусом гречаники и готовьте в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Приятного аппетита!

