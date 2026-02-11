Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоять

Рецепт вкуснейшего блюда для любителей сочетания гречки и фарша. Гречаники готовятся очень быстро и просто, их можно подавать как на ужин, так и брать с собой на работу в качестве обеда.
Кстати, можно использовать и сваренную гречку, сообщает Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.
Гречаники в соусе – рецепт
Ингредиенты:
- гречка (сухая) – 250 г,
- лук (большой) – 1 шт.,
- фарш – 1,3 кг,
- яйца – 2 шт.,
- масло – для жарки,
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу,
- мука – для панировки
Для заливки:
- томатная паста – 70 г,
- вода – 500 мл,
- специи: соль, перец – по вкусу
Гречку промойте и отварите до готовности, дайте остыть.
Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле
К фаршу добавьте яйцо, подготовленный лук, специи и хорошо перемешайте. Добавьте гречку и еще раз перемешайте.
Влажными руками сформируйте котлеты, запанируйте их в муке и обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Отправьте гречаники в форму для запекания.
К томатной пасте добавьте воду, специи, перемешайте. Залейте соусом гречаники и готовьте в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить гречаники:
О персоне: cook_with_me_at_home
cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
