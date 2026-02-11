Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

Рецепт оладий из четырех простых ингредиентов.

https://glavred.info/recipes/ryhlye-i-rumyanye-oladi-bez-moloka-i-yaic-luchshiy-recept-10739987.html Ссылка скопирована

Рецепт фантастически вкусных оладий / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вкусные оладьи — отличный вариант завтрака. И даже если дома нет яиц и молока, их можно легко приготовить из простых и доступных продуктов.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Татьяна. Она показала, как сделать оладьи пышными с помощью одного секретного ингредиента.

Оладьи без яиц и молока - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Вода 250 мл

Сухие дрожжи 1 ч. л.

Сахар 2 ст. л.

Мука 300 г

Теплую воду, дрожжи и сахар перемешиваем. Далее постепенно всыпаем муку, пока консистенция теста не станет похожа на густую сметану. После этого накрываем массу полотенцем и оставляем на час.

Когда отведенное время истечет, выкладываем тесто ложкой на смазанную маслом сковороду и жарим оладьи до румяности с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить оладьи без молока и яиц:

@tetyana.pr Пушистые оладьи из простых ингредиентов? Ингредиенты: 250 мл теплой воды 1 ч.л. сухих дрожжей 2 ст.л. сахара 300 г муки В миску налить теплую воду, добавить дрожжи, сахар и перемешать. Всыпать муку, перемешать, должна получиться консистенция густой сметаны. Накрыть и оставить на 1 час. Ложкой выкладывать на разогретую с маслом сковороду и жарить с обеих сторон под крышкой. ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Вас может заинтересовать:

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr - TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред