Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

Вкусные оладьи — отличный вариант завтрака. И даже если дома нет яиц и молока, их можно легко приготовить из простых и доступных продуктов.
Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Татьяна. Она показала, как сделать оладьи пышными с помощью одного секретного ингредиента.
Оладьи без яиц и молока - рецепт
Ингредиенты
- Вода 250 мл
- Сухие дрожжи 1 ч. л.
- Сахар 2 ст. л.
- Мука 300 г
Теплую воду, дрожжи и сахар перемешиваем. Далее постепенно всыпаем муку, пока консистенция теста не станет похожа на густую сметану. После этого накрываем массу полотенцем и оставляем на час.
Когда отведенное время истечет, выкладываем тесто ложкой на смазанную маслом сковороду и жарим оладьи до румяности с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить оладьи без молока и яиц:
@tetyana.pr
Пушистые оладьи из простых ингредиентов? Ингредиенты: 250 мл теплой воды 1 ч.л. сухих дрожжей 2 ст.л. сахара 300 г муки В миску налить теплую воду, добавить дрожжи, сахар и перемешать. Всыпать муку, перемешать, должна получиться консистенция густой сметаны. Накрыть и оставить на 1 час. Ложкой выкладывать на разогретую с маслом сковороду и жарить с обеих сторон под крышкой.♬ Little Things - Adrián Berenguer
Вас может заинтересовать:
- Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнут
- Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на Масленицу
- Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr - TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред