Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Юрий Берендий
11 февраля 2026, 15:48
7136
Даже в случае компромисса по территориям РФ может временно приостановить боевые действия, продолжая реализацию своих долгосрочных планов, указал нардеп.
'Закрытая информация': в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны
В Раде раскрыли планы РФ и сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Данила, kremlin.ru, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Если Украина не пойдет на уступки по территориям, то окончание войны в 2026 году маловероятно
  • Кремль имеет четкие планы и дедлайны для оккупации украинских территорий
  • Россиянам для оккупации Донецкой области нужно 2 года

Сценарий завершения войны в 2026 году остается маловероятным. Российские оккупационные войска имеют конкретные задачи и сроки по оккупации территорий Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно, речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но я говорю это с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - указал он.

видео дня

Костенко заявил, что в случае отказа Украины уступать территории завершение войны в 2026 году или до лета 2026-го выглядит маловероятным. В то же время, по его словам, даже если пойти на такие уступки, это может лишь временно остановить противника – максимум на месяц, после чего российские войска перегруппируются на другом направлении, и боевые действия возобновятся.

Он также не исключает возможности появления так называемого "черного лебедя", при котором Россия внезапно изменит свои намерения.

Костенко добавил, что в РФ существуют определенные сроки оккупации украинских территорий, которые уже неоднократно переносились. В частности, у них есть отдельные дедлайны по Донбассу и другим регионам Украины.

"Я их точно знаю, я их называть не буду, потому что это закрытая информация. Но эти сроки есть четко, и я считаю, что они их опять же будут переносить, потому что у них нет возможности захватить. Не потому, что они плохая армия, а потому, что есть наши Силы обороны", - сообщил он.

Народный депутат подчеркнул, что проблем действительно много, как и нехватки ресурсов. Однако даже в таких условиях украинские силы наносят противнику значительные потери, из-за чего армия РФ, которая позиционирует себя как вторая в мире и готовилась к противостоянию с НАТО, не в состоянии захватить четыре украинские области и вместо этого пытается путем террора гражданского населения заставить Украину уступить эти территории.

"Это просто абсурд, поэтому они занимаются терроризмом И если обратиться к цифрам – за 2025 год россияне, если собрать все территории, которые они захватили по всей линии фронта в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях, и положить на Донецкую область, это нам покажет, что они за год полностью захватили территорию, равную примерно 16% Донецкой области. 16%, потеряв сотни тысяч своих солдат. А осталось незахваченным, если я не ошибаюсь, по последней информации, где-то 21%. И даже наши эксперты посчитали, что им нужно более двух лет для того, чтобы только Донецкую область захватить", - резюмирует он.

От чего зависят сроки окончания войны - мнение военного

Как писал Главред, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили отметил, что сроки завершения войны в Украине напрямую связаны с объемами и темпами поставок вооружения.

Он подчеркнул, что от Соединенных Штатов не стоит ожидать значительного увеличения интенсивности военной помощи, однако в то же время существует перспектива усиления поддержки со стороны стран Европейского Союза и НАТО.

"Они уже стали более активными и начали понимать, что администрация Трампа не намерена помогать Украине, поэтому все, что они могут, – это покупать оружие для Украины в США. Слава Богу, что такая возможность есть", – сказал он.

Военный отметил, что ключевую роль играет готовность Европы более активно присоединиться, ведь развитие совместного производства вооружений с европейскими партнерами может существенно повлиять на дальнейший ход войны.

Война России против Украины - что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, документы о гарантиях безопасности для Украины уже подготовлены, однако перед их подписанием необходимо урегулировать еще один ключевой вопрос. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что Соединенные Штаты располагают действенными инструментами влияния на Россию, способными заставить ее пойти на уступки. В то же время, по его словам, определяющим остается не только наличие таких механизмов, но и политическая готовность американских властей использовать их в полном объеме.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что будущее мирное соглашение, по мнению Москвы, должно учитывать вопросы безопасности России, а не основываться исключительно на интересах Украины. Он также подчеркнул, что без этого, по позиции российской стороны, достижение мирного урегулирования невозможно.

Другие новости:

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа Роман Костенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:44Война
Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

16:41Экономика
Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

Последние новости

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

16:38

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Драконам - одиночество, Лошадям - страх

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
16:36

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:35

Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом

16:32

Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

16:20

Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командирВидео

Реклама
16:07

"Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026

16:06

ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен

15:48

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

15:44

"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

15:18

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции новости компании

15:17

Всегда будут свежие: как никогда не ошибиться с выбором яиц в магазине

15:11

"От любимого": Мозговая похвасталась оригинальным подарком от Аксельрода

15:05

"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

14:49

Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

14:46

Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:23

Самая длинная змея в истории: в Книге рекордов Гиннеса показали дикого гиганта

Реклама
14:20

Гороскоп Таро на завтра 12 февраля: Скорпиону - гармония, Льву - путь вперед

14:13

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

13:51

Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

13:44

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутациейФото

13:38

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

13:24

"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурсВидео

13:11

Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

12:50

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:48

Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Может ли учитель требовать от ученика включить камеру: правила "дистанционки"

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

Реклама
10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять