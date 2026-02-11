'Закрытая информация': в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Даже в случае компромисса по территориям РФ может временно приостановить боевые действия, продолжая реализацию своих долгосрочных планов, указал нардеп.

В Раде раскрыли планы РФ и сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Данила, kremlin.ru, УНИАН

Если Украина не пойдет на уступки по территориям, то окончание войны в 2026 году маловероятно

Кремль имеет четкие планы и дедлайны для оккупации украинских территорий

Россиянам для оккупации Донецкой области нужно 2 года

Сценарий завершения войны в 2026 году остается маловероятным. Российские оккупационные войска имеют конкретные задачи и сроки по оккупации территорий Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно, речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но я говорю это с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - указал он.

Костенко заявил, что в случае отказа Украины уступать территории завершение войны в 2026 году или до лета 2026-го выглядит маловероятным. В то же время, по его словам, даже если пойти на такие уступки, это может лишь временно остановить противника – максимум на месяц, после чего российские войска перегруппируются на другом направлении, и боевые действия возобновятся.

Он также не исключает возможности появления так называемого "черного лебедя", при котором Россия внезапно изменит свои намерения.

Костенко добавил, что в РФ существуют определенные сроки оккупации украинских территорий, которые уже неоднократно переносились. В частности, у них есть отдельные дедлайны по Донбассу и другим регионам Украины.

"Я их точно знаю, я их называть не буду, потому что это закрытая информация. Но эти сроки есть четко, и я считаю, что они их опять же будут переносить, потому что у них нет возможности захватить. Не потому, что они плохая армия, а потому, что есть наши Силы обороны", - сообщил он.

Народный депутат подчеркнул, что проблем действительно много, как и нехватки ресурсов. Однако даже в таких условиях украинские силы наносят противнику значительные потери, из-за чего армия РФ, которая позиционирует себя как вторая в мире и готовилась к противостоянию с НАТО, не в состоянии захватить четыре украинские области и вместо этого пытается путем террора гражданского населения заставить Украину уступить эти территории.

"Это просто абсурд, поэтому они занимаются терроризмом И если обратиться к цифрам – за 2025 год россияне, если собрать все территории, которые они захватили по всей линии фронта в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях, и положить на Донецкую область, это нам покажет, что они за год полностью захватили территорию, равную примерно 16% Донецкой области. 16%, потеряв сотни тысяч своих солдат. А осталось незахваченным, если я не ошибаюсь, по последней информации, где-то 21%. И даже наши эксперты посчитали, что им нужно более двух лет для того, чтобы только Донецкую область захватить", - резюмирует он.

От чего зависят сроки окончания войны - мнение военного

Как писал Главред, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили отметил, что сроки завершения войны в Украине напрямую связаны с объемами и темпами поставок вооружения.

Он подчеркнул, что от Соединенных Штатов не стоит ожидать значительного увеличения интенсивности военной помощи, однако в то же время существует перспектива усиления поддержки со стороны стран Европейского Союза и НАТО.

"Они уже стали более активными и начали понимать, что администрация Трампа не намерена помогать Украине, поэтому все, что они могут, – это покупать оружие для Украины в США. Слава Богу, что такая возможность есть", – сказал он.

Военный отметил, что ключевую роль играет готовность Европы более активно присоединиться, ведь развитие совместного производства вооружений с европейскими партнерами может существенно повлиять на дальнейший ход войны.

Война России против Украины - что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, документы о гарантиях безопасности для Украины уже подготовлены, однако перед их подписанием необходимо урегулировать еще один ключевой вопрос. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что Соединенные Штаты располагают действенными инструментами влияния на Россию, способными заставить ее пойти на уступки. В то же время, по его словам, определяющим остается не только наличие таких механизмов, но и политическая готовность американских властей использовать их в полном объеме.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что будущее мирное соглашение, по мнению Москвы, должно учитывать вопросы безопасности России, а не основываться исключительно на интересах Украины. Он также подчеркнул, что без этого, по позиции российской стороны, достижение мирного урегулирования невозможно.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

