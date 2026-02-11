Укр
Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого дома

Инна Ковенько
11 февраля 2026, 11:58
Этот дом построили задолго до массового панельного жилья, которое впоследствии появилось по всему СССР.
Первая 'панелька' СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого дома
Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого дома

Вы узнаете:

  • Где стоит первый панельный дом СССР
  • Чем он отличается от других типовых панелек

Харьков занимает особое место в истории архитектуры — именно здесь панельное строительство началось значительно раньше, чем в большинстве городов мира. Еще в начале 1930-х здесь построили первый жилой дом из крупных сборных блоков, пишет Телеграф.

Когда построили первый панельный дом в СССР

Это произошло задолго до того, как панельное строительство превратилось в массовое явление и сформировало облик советских городов. Дом на современной улице Григория Сковороды, 40 (бывшая Пушкинская) был экспериментальным и совсем не похожим на типичные "панельки" более поздних десятилетий.

Строили его в 1931-1933 годах архитекторы Николай Плехов, Алексей Таций, Александр Постников и инженер Андрей Ваценко. Проект реализовали в рамках работы Украинского научного института сооружений, который проверял новые принципы сборочно-индустриального строительства.

Здание имело шесть этажей и три секции, а его конструкция состояла из двух железобетонных оболочек с ребрами жесткости, внутреннее пространство заполняли шлаком. Это решение стало прямым предшественником будущих панельных систем, но архитектура оставалась индивидуальной и отличалась от типовых серийных решений.

  • Перший панельний будинок СРСР у Харкові
    Перший панельний будинок СРСР у Харкові Фото: Telegraf
  • Перший панельний будинок СРСР у Харкові
    Перший панельний будинок СРСР у Харкові Фото: Telegraf
  • Перший панельний будинок СРСР у Харкові
    Перший панельний будинок СРСР у Харкові Фото: Telegraf

Важно, что харьковская инженерная школа, сформированная после строительства Госпрома, работала с железобетоном на уровне мировых экспериментов. Это происходило еще до принятия "Афинской хартии" 1933 года и задолго до того, как Ле Корбюзье предложил панельные высотки как универсальную модель современного города. Для сравнения, в Киеве первый каркасно-панельный жилой дом появился только в 1951 году.

Сегодня харьковский экспериментальный дом является архитектурным памятником. Он напоминает, что именно Харьков стал одной из первых площадок, где проверяли технологии, которые впоследствии определили развитие жилой архитектуры и задали направление массовому строительству на десятилетия вперед.

