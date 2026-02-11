В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"

Волгоградский НПЗ — стратегический объект для российской экономики и армии. Это как минимум девятая атака на завод с начала полномасштабной войны.

Волгоградский НПЗ атаковали дроны, вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Википедия

Кратко:

Дроны массированно атаковали Волгоград

В городе и окрестностях прогремела серия мощных взрывов

Предположительно поражён НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"

В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Как сообщают российские паблики, около полуночи жители города и его окрестностей сообщили о серии громких взрывов.

По данным мониторингового канала Еxilenova+, беспилотники вероятно попали в нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка". В районе объекта вспыхнул масштабный пожар.

На НПЗ в Волгограде вспыхнул пожар / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор региона подтвердил атаку и пожар на одном из заводов на "юге города", пишет российский Telegram-канал Astra.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА", — написал губернатор.

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл" и имеет стратегическое значение для российской военной машины.

Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на Волгоградский НПЗ

Нынешний удар по Волгоградскому НПЗ - это как минимум девятая атака на завод за все время полномасштабной войны России в Украине.

Как писал Главред, в ночь на 10 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

В ночь на 5 ноября 2025 года РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.

В ночь на 19 августа 2025 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде.

В ночь на 13 августа в России дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае. Волгоградский НПЗ атаковали до 20 дронов.

В ночь на 31 января беспилотники также атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти тогда заявили, что падение обломков повлекло за собой пожар.

Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода был госпитализирован.

В 2024 году Лукойл Волгограднефтепереработка был атакован по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.

Как удары по России повлияют на завершение войны – мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.

По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

