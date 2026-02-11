Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"

Анна Ярославская
11 февраля 2026, 07:47
1099
Волгоградский НПЗ — стратегический объект для российской экономики и армии. Это как минимум девятая атака на завод с начала полномасштабной войны.
Волгоградский НПЗ
Волгоградский НПЗ атаковали дроны, вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Википедия

Кратко:

  • Дроны массированно атаковали Волгоград
  • В городе и окрестностях прогремела серия мощных взрывов
  • Предположительно поражён НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"

В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Как сообщают российские паблики, около полуночи жители города и его окрестностей сообщили о серии громких взрывов.

видео дня

По данным мониторингового канала Еxilenova+, беспилотники вероятно попали в нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка". В районе объекта вспыхнул масштабный пожар.

На НПЗ в Волгограде вспыхнул пожар
На НПЗ в Волгограде вспыхнул пожар / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор региона подтвердил атаку и пожар на одном из заводов на "юге города", пишет российский Telegram-канал Astra.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА", — написал губернатор.

Смотрите видео - На Волгоградском НПЗ вспыхнул пожар после атаки дронов:

Скриншот

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл" и имеет стратегическое значение для российской военной машины.

Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на Волгоградский НПЗ

Нынешний удар по Волгоградскому НПЗ - это как минимум девятая атака на завод за все время полномасштабной войны России в Украине.

Как писал Главред, в ночь на 10 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

В ночь на 5 ноября 2025 года РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.

В ночь на 19 августа 2025 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде.

В ночь на 13 августа в России дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае. Волгоградский НПЗ атаковали до 20 дронов.

В ночь на 31 января беспилотники также атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти тогда заявили, что падение обломков повлекло за собой пожар.

Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода был госпитализирован.

В 2024 году Лукойл Волгограднефтепереработка был атакован по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.

Как удары по России повлияют на завершение войны – мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.

По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Волгоград НПЗ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:19Украина
В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"

07:47Мир
Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детей

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детей

07:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Китайский гороскоп на сегодня 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Последние новости

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

08:56

Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

08:42

Им мало "нормально": пять знаков зодиака, которые требуют идеала во всём

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
08:39

В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

08:19

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:15

"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:47

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"Видео

07:01

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детейФотоВидео

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европемнение

06:00

Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусноВидео

05:51

Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

05:15

"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были ценыФото

04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

Реклама
02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

00:28

Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

10 февраля, вторник
23:43

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:35

Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

23:33

"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

23:24

Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

22:32

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

21:43

"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

21:41

Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

21:31

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

21:14

Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

20:51

"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

20:15

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

19:53

Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

19:46

Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах: неожиданное объяснение

Реклама
19:39

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

19:26

Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали

19:24

В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

19:11

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

19:10

Как "пленки Эпштейна" всколыхнули мирмнение

18:51

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

18:47

$70 миллионов в год и тайная комната с золотом: куда исчезли сокровища ОстрожскихВидео

18:31

"Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за LaudВидео

18:26

Группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языкеВидео

18:23

Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять