В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"

Кратко:
- Дроны массированно атаковали Волгоград
- В городе и окрестностях прогремела серия мощных взрывов
- Предположительно поражён НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"
В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.
Как сообщают российские паблики, около полуночи жители города и его окрестностей сообщили о серии громких взрывов.
По данным мониторингового канала Еxilenova+, беспилотники вероятно попали в нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка". В районе объекта вспыхнул масштабный пожар.
Губернатор региона подтвердил атаку и пожар на одном из заводов на "юге города", пишет российский Telegram-канал Astra.
"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА", — написал губернатор.
Смотрите видео - На Волгоградском НПЗ вспыхнул пожар после атаки дронов:
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл" и имеет стратегическое значение для российской военной машины.
Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.
Атаки на Волгоградский НПЗ
Нынешний удар по Волгоградскому НПЗ - это как минимум девятая атака на завод за все время полномасштабной войны России в Украине.
Как писал Главред, в ночь на 10 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.
В ночь на 5 ноября 2025 года РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.
В ночь на 19 августа 2025 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде.
В ночь на 13 августа в России дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае. Волгоградский НПЗ атаковали до 20 дронов.
В ночь на 31 января беспилотники также атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти тогда заявили, что падение обломков повлекло за собой пожар.
Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода был госпитализирован.
В 2024 году Лукойл Волгограднефтепереработка был атакован по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.
Как удары по России повлияют на завершение войны – мнение эксперта
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.
По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.
Другие новости:
- Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки
- Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атаки
- Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу
О персоне: Георгий Тука
Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред