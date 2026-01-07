Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Инна Ковенько
7 января 2026, 12:53
116
Зафиксирован мощный пожар в районе целей, масштабы ущерба в настоящее время уточняются.
Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области и складу МТЗ
Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области и складу МТЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области РФ
  • В результате попаданий в резервуары возник масштабный пожар
  • На ТОТ Донецкой области поражен склад россиян, ущерб уточняется

С целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.

Нефтебаза обеспечивала армию оккупантов топливом. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

видео дня

"В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Оскольнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Нефтебаза задействована в обеспечении топливом армии оккупантов", - говорится в сообщении.

В результате попаданий в резервуары на объекте возник масштабный пожар.

Кроме того, чтобы нарушить логистику врага, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

В Генштабе отмечают, что масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

Также подтверждено, что в результате предыдущих ударов по нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что продолжение и усиление массированных ударов по Москве может существенно повлиять на завершение войны. По его словам, если атаки на российскую столицу будут частыми и интенсивными, а удары по стратегическим предприятиям приведут к серьезным проблемам, например, критическому дефициту топлива, это создаст давление на российские элиты.

Это давление, по мнению Туки, может заставить их начать оказывать влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. То есть удары по ключевым объектам РФ не только наносят материальный ущерб, но и имеют потенциальный политический эффект - побудить Кремль искать выход из войны из-за давления со стороны собственных элит.

Атаки вглубь России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 января Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ). В результате удара зафиксирована серия взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи, а местные власти начали эвакуацию в прилегающих населенных пунктах.

Напомним, в ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Кроме того, в ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России, НПЗ / Инфограіика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НПЗ война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:53Война
Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:45Мир
2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

12:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

Последние новости

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремля

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21
12:30

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

12:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Козлам - ошибки, Обезьянам - критика

12:06

Почему после стирки пропадает один носок и что с этим делатьВидео

Реклама
11:56

Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

11:52

Путин приравнял российских оккупантов к Богу и заявил о "святой миссии" в УкраинеВидео

11:31

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

11:30

Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

11:12

ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

10:58

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

10:52

Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

10:48

"Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях

10:43

Когда на самом деле украинцы праздновали Рождество до 1918 года: ответ историка

10:33

Все позади: в 2026 году удача наконец-то улыбнется 5 знакам зодиака

10:31

Покупка или привлечение войск: Белый дом не исключил ни один сценарий по Гренландии

Реклама
09:50

В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

09:39

Гороскоп на завтра 8 января: Тельцам - грандиозный успех, Рыбам - приятная встреча

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

08:50

О чем договорились в Париже?мнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

07:29

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

06:54

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:20

Ангелы находятся рядом с вами: какому знаку зодиака благоволит судьба до конца зимыВидео

05:55

Ни одного раговора без ссоры: Руслана раскрыла, как прожила 30 лет с мужем

04:41

Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овечки за 43 секунды

03:34

Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак

02:26

Водителей призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак

02:10

Звонок в Кремль и войска в Украине - Макрон раскрыл новую стратегию мира

Реклама
01:51

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

01:20

Хью Джекман планирует свадьбу с подругой-"разлучницей" - СМИ

01:12

Почему фиалка "отказывается" цвести: причина, которую большинство игнорирует

00:18

Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

00:06

Об этом знают лишь единицы: почему опытные возят в салоне брусок мыла

06 января, вторник
22:41

Историческая сделка в Париже: что получат украинцы после окончания войны и каким будет мир

22:23

Принц Гарри может в скоро времени воссоединиться с королевской семьей

22:05

Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

21:49

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 январяФото

21:15

Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 январяФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять