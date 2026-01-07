Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Зафиксирован мощный пожар в районе целей, масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области и складу МТЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области РФ

В результате попаданий в резервуары возник масштабный пожар

На ТОТ Донецкой области поражен склад россиян, ущерб уточняется

С целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.

Нефтебаза обеспечивала армию оккупантов топливом. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Оскольнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Нефтебаза задействована в обеспечении топливом армии оккупантов", - говорится в сообщении.

В результате попаданий в резервуары на объекте возник масштабный пожар.

Кроме того, чтобы нарушить логистику врага, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

В Генштабе отмечают, что масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

Также подтверждено, что в результате предыдущих ударов по нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что продолжение и усиление массированных ударов по Москве может существенно повлиять на завершение войны. По его словам, если атаки на российскую столицу будут частыми и интенсивными, а удары по стратегическим предприятиям приведут к серьезным проблемам, например, критическому дефициту топлива, это создаст давление на российские элиты.

Это давление, по мнению Туки, может заставить их начать оказывать влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. То есть удары по ключевым объектам РФ не только наносят материальный ущерб, но и имеют потенциальный политический эффект - побудить Кремль искать выход из войны из-за давления со стороны собственных элит.

Атаки вглубь России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 января Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ). В результате удара зафиксирована серия взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи, а местные власти начали эвакуацию в прилегающих населенных пунктах.

Напомним, в ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Кроме того, в ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

НПЗ в России, НПЗ / Инфограіика: Главред

