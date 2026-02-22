Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавших

Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская.

https://glavred.info/ukraine/terakt-vo-lvove-izvestno-ob-odnoy-pogibshey-i-bolee-desyatka-postradavshih-video-10742858.html Ссылка скопирована

Во Львове произошел теракт / Коллаж: Главред, фото: t.me/zinkevich_igor

Главное из новости:

видео дня

Во Львове ночью произошел теракт

Известно о погибшей 23-летней полицейской и 15 пострадавших

Взрывыпрогремели после прибытия патрулей полиции на вызов

В ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова всколыхнули два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога при этом не объявлялась. Правоохранители квалифицировали событие как теракт.

По состоянию на 02:54 сообщалось о 15 пострадавших, часть из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Хронология событий

В 00:30 - на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20.

После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж - прогремел второй.

По данным прокуратуры Львовской области, в результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль и гражданский транспорт. Количество раненых уточняется.

Среди раненых - правоохранители, прибывшие на вызов, а также, по предварительной информации, военнослужащий Нацгвардии.

Первые сообщения о взрывах поступили из района улицы Шпитальной, вблизи ТЦ "Магнус". Очевидцы рассказывали о выбитых окнах, запахе горения и теле человека на дороге.

Правоохранители и экстренные службы продолжают работать на месте теракта.

Смотрите видео самого взрыва и комментарии мэра Львова с места событий:

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что СБУ задержала 41-летнего мужчину, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп Киева.

Ранее также СБУ сообщала, что в Полтавской области задержана российская агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что во Львовской области задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

Вас может заинтересовать:

О личности: Андрей Садовый Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред