Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавших

Дарья Пшеничник
22 февраля 2026, 08:06обновлено 22 февраля, 08:41
Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская.

Во Львове произошел теракт / Коллаж: Главред, фото: t.me/zinkevich_igor

Главное из новости:

  • Во Львове ночью произошел теракт
  • Известно о погибшей 23-летней полицейской и 15 пострадавших
  • Взрывыпрогремели после прибытия патрулей полиции на вызов

В ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова всколыхнули два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога при этом не объявлялась. Правоохранители квалифицировали событие как теракт.

По состоянию на 02:54 сообщалось о 15 пострадавших, часть из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Хронология событий

В 00:30 - на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20.

После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж - прогремел второй.

По данным прокуратуры Львовской области, в результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль и гражданский транспорт. Количество раненых уточняется.

Среди раненых - правоохранители, прибывшие на вызов, а также, по предварительной информации, военнослужащий Нацгвардии.

Первые сообщения о взрывах поступили из района улицы Шпитальной, вблизи ТЦ "Магнус". Очевидцы рассказывали о выбитых окнах, запахе горения и теле человека на дороге.

Правоохранители и экстренные службы продолжают работать на месте теракта.

Смотрите видео самого взрыва и комментарии мэра Львова с места событий:

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что СБУ задержала 41-летнего мужчину, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп Киева.

Ранее также СБУ сообщала, что в Полтавской области задержана российская агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что во Львовской области задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

О личности: Андрей Садовый

Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

теракт новости Львова
