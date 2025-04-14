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Инструктор Яворовского полигона готовил теракты против командиров ВСУ по заказу РФ

Руслана Заклинская
14 апреля 2025, 11:21обновлено 14 апреля, 11:57
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Агент РФ получил "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных.
Инструктор Яворовского полигона готовил теракты против командиров ВСУ по заказу РФ
Инструктор Яворовского сливал данные и готовил теракты для России / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

  • СБУ задержала инструктора Яворовского полигона, который работал одновременно на ФСБ и ГРУ
  • Задачей предателя было организовать теракты против командиров ВСУ
  • Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

На Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, предателем оказался инструктор Яворовского полигона, который был завербован российскими спецслужбами. Мужчина одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (ГРУ).

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"Его задача от ГРУ РФ заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны. Задокументировано, что агент получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных", - говорится в сообщении.

Одним из вариантов, который агент разрабатывал, было изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ), которое предатель планировал заложить в штаб или учебный корпус на территории полигона. Другой сценарий предусматривал использование одного из его коллег для того, чтобы тот "втемную" занес замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Кроме того, рассматривался вариант ракетного удара по координатам расположения украинских защитников на полигоне.

Благодаря оперативности СБУ удалось предотвратить теракты. Сотрудники службы задокументировали намерения врага и задержали предателя на этапе подготовки предложений по ликвидации для своего куратора. Во время обысков у задержанного были изъяты три телефона с сим-картами, которые он использовал для связи с российскими оккупантами.

Также СБУ установила, что агент активно сотрудничал с куратором из ФСБ. Для него предатель собирал информацию о численности и составах подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник сейчас находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение российских агентов - новости Украины

Напомним, в Одессе задержали 18-летнего агента ФСБ, который 20 февраля взорвал авто военного прокурора. По данным СБУ и Нацполиции, юношу завербовали через мессенджер и поручили совершить теракт. Он самостоятельно изготовил взрывчатку (300 г в тротиловом эквиваленте) и заложил ее под авто, активировав дистанционно по инструкции кураторов из РФ.

Также СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании российского агента на Полтавщине, которая планировала серию взрывов возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик. По сценарию кураторов из РФ, устройство должно было взорваться во время закладки вместе с исполнительницей.

Как сообщал Главред, СБУ разоблачила группу украинских предателей, которые с территории России пытаются реализовать идею Путина по "внешнему управлению" Украиной. Они провозгласили себя "единственной легитимной властью" и продвигают план создания пророссийской администрации.

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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