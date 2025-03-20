'Охотился' на секретные технологии: СБУ задержала шпиона РФ из Приднестровья

Агент прибыл в Украину как "предприниматель", занимающийся продовольственным импортом, чтобы установить контакт с военным, который работает с дронами.

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СБУ задержала агента ГРУ РФ из Приднестровья / Коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора Украины

Кратко:

СБУ задержала агента ГРУ РФ из Приднестровья в Одесской области

Он планировал похитить дроновые технологии Украины

Злоумышленника задержали во время получения флеш-носителя с данными по БпЛА

В Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина планировал похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем. Об этом сообщила СБУ и Офис Генерального прокурора.

Для выполнения задания российского ГРУ агент прибыл в Украину под видом предпринимателя, который якобы занимается импортом продовольственной продукции. Его основной задачей было установление контакта с бойцом Сил обороны Украины, который работает с дронами.

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"После установления "контакта" с украинским воином агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА", - сообщили в СБУ.

Во время выполнения своей миссии шпион поддерживал связь с куратором - "заместителем министра обороны Приднестровья", который сотрудничает с российским Главным разведывательным управлением (ГРУ). В случае успеха агент планировал передать полученные данные в Приднестровье.

Разоблачение и задержание

Служба безопасности Украины тщательно документировала каждый шаг шпиона с момента его прибытия в Украину. Агент был задержан "на горячем" в момент получения флеш-носителя с секретной информацией относительно украинских БпЛА.

На основе украинских технологий планировалось наладить производство боевых дронов для нужд Российской Федерации. Однако СБУ сорвала планы российского агента. У задержанного также обнаружили два пистолета, которые направили на экспертизу.

Агенту предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 - шпионаж,

ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение агентуры РФ - новости Украины

Напомним, контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая планировала взорвать взрывчатку возле здания одного из подразделений Сил обороны Украины. Задержаны четверо участников группы.

Также в Днепре оперативники задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в организации теракта возле административного здания в центре города. По версии следствия, мужчина мог действовать по указаниям российских спецслужб.

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который готовила российская военная разведка. Были задержаны два агента, которых завербовали спецслужбы РФ. По заданию кураторов они планировали изготовить взрывчатку и осуществить подрыв в многолюдном месте столицы.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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