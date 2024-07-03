За что агент ФСБ в Черкасской области получила пожизненное

В Черкасской области агент ФСБ, которая корректировала ракетные удары по региону, получила по приговору суда пожизненное заключение.

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Агент ФСБ корректировала ракетные удары по украинцам / коллаж: Главред, фото: СБУ, 18000.com.ua

Злоумышленница, которая оказалась агентом Федеральной службы безопасности России, корректировала вражеский огонь по Черкасской области. Ее задержали сотрудники СБУ, впоследствии суд присудил ей меру наказания в виде пожизненного лишения свободы и конфискацию имущества. Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получила агент ФСБ, которая действовала в Черкасской области. Злоумышленница корректировала ракетные удары РФ по территории региона. Среди основных целей агрессора были объекты военной инфраструктуры Сил обороны", - говорится в сообщении ведомства. видео дня

Задержание агента ФСБ / фото: Telegram-канал СБУ

Агент выезжала на различные военные объекты региона, проводила разведку местности и узнавала детали расположения объектов, а впоследствии передавала информацию другим агентам ФСБ через анонимный чат.

Кроме того, как информирует СБУ, злоумышленница пыталась устроиться в Черкасскую городскую военную администрацию. Если бы она смогла занять должность, то получила бы данные о расположении объектов критической инфраструктуры региона.

Однако, работникам СБУ удалось своевременно задержать агента и привлечь ее к ответственности.

"На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - подытожили в СБУ.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Также в ведомстве отметили, что кроме пожизненного заключения суд конфисковал все имущество женщины.

Другие успешные операции СБУ во время войны в Украине

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности непрерывно ведет охоту на системы ПВО, в частности в оккупированном Крыму.

Также накануне, 2 июля бойцы ГУР, смогли уничтожить десяток единиц техники врага и показали кадры своей боевой работы.

Ранее в рамках 53-го обмена было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев, рассказал Андрей Юсов. К обмену были причастны работники СБУ и ГУР.

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