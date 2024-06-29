Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обмена

В рамках 53-го обмена было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев, рассказал Андрей Юсов.

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Возвращение украинских пленных / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивные кадры возвращения украинцев из плена.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - сказано в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что жизнь каждого украинца - это высшая ценность, и отметили, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца.

Отметим, что судя по опубликованным кадрам, пленных украинцев возвращали через Беларусь.

Смотрите видео - в СБУ показали кадры возвращения пленных украинцев:

Что говорят в ГУР

Как подчеркнул представитель ГУР МОУ, представитель Координационного штаба, капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 военных, 10 гражданских украинцев завершился, а факт содержания гражданских украинцев в российском плену свидетельствует о геноцидном характере войны РФ против Украины.

"Этой ночью завершился 53-й обмен с момента полномасштабной российской агрессии. В рамках этого обмена возвращено 100 украинцев, как военных, так и гражданских (90 военных, 10 гражданских). И всего с момента полномасштабной войны из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными – 3310 украинцев и украинок. Как военных (преимущественно), так и гражданских", - отметил он.

Представитель ГУР уточнил, что враг совершает военные преступления и игнорирует международное гуманитарное право.

"Эти люди не должны были бы оказаться ни в каком плену и их права не должны были бы быть ограничены. "Вина" этих людей - в том, что они не покорились российской оккупации. Двое священников греко-католической церкви Гелета и Левицкий были арестованы и находились в чрезвычайно тяжелых условиях под большим давлением, то есть были арестованы во время молитвы, за молитву и за то, что представляли украинскую церковь", - говорит он.

Что известно о вернувшихся из плена

Собеседник подчеркнул, что Нариман Джелял был арестован оккупантами за то, что не отказался от своей крымскотатарской и украинской идентичности. Другой пример - Елена Пех - учительница.

Юсов добавил, что в плену агрессора находятся тысячи украинских гражданских, и это - вопиющее масштабное преступление со стороны путинской России.

Относительно условий содержания гражданских украинцев по сравнению с военными пленными, представитель ГУР очертил, что все зависит от ситуации, но во многих случаях гражданских украинцев удерживают в не предназначенных для этого местах, за пределами даже "правовых условий" страны-агрессора.

Часть заложников была возвращена также с территории приспешника РФ - Беларуси, но представитель ГУР не стал уточнять деталей, как это было достигнуто, отметив, что это - результат сложной, кропотливой и комплексной работы.

Он заверил, что Украина будет бороться, за каждого гражданина страны, где бы они ни находились.

Юсов добавил, что в целом 53-й обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и Святого престола в Ватикане.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что из российского плена вернулись 90 наших защитников. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. "Среди них - 52 защитники Азовстали, пленные с ЧАЭС... Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", - написал глава ОП Андрей Ермак.

Также сообщается, что в целом Украине удалось вернуть уже 3300 наших людей из российского плена.

Как сообщалось ранее, в Сети появились трогательные видео с кадрами возвращения украинских защитников. На кадрах видно, как наши военные выходят из автобусов. В их глазах, несмотря на усталость, заметно невероятное счастье. Наверное, многие до последнего не верили в то, что именно в этот день они смогут вернуться на родную землю.

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