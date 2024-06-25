Плакали и целовали землю: трогательные видео с возвращением наших защитников из плена

В Украину 25 июня вернулись 90 защитников в рамках обмена пленными с РФ. В Сети появились трогательные видео с кадрами возвращения украинских защитников.
На кадрах видно, как наши военные выходят из автобусов. В их глазах, несмотря на усталость, заметно невероятное счастье. Наверняка многие до последнего не верили в то, что именно в этот день они смогут вернуться на родную землю.
Украинские защитники были настолько рады, что начали крепко обниматься друг с другом. Были и те, кто не смог сдержать свои эмоции и плакал, ощущая счастье, пробивающееся через невыносимую боль пережитого.
Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена 25 июня:
Наши военные укутывались в украинские флаги. Они были так рады стоять на родной земле, что становились на колени и целовали ее.
Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена 25 июня:
Известно, что из российского плена вернулся 22-летний Владислав из Винницы. Он защищал страну в составе Морской пехоты, но попал в плен. В логове врага он пробыл целых 2,4 года и только сейчас смог вернуться домой.
Позже в Сети появилось видео с невероятно трогательным моментом. Украинский военный, который только вот вернулся с российского плена, услышал родной украинский язык и не смог сдержать своих эмоций. Он расплакался, осознавая, что наконец-то приехал домой, где его окружают настоящие украинцы.
Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена 25 июня:
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