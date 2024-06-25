Изможденные, но счастливые: Украина вернула из российского плена своих защитников

Из российского плена домой удалось вернуть 90 защитников.

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Состоялся новый обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

25 июня состоялся новый обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 90 защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Дома - это не просто слова. Дома - это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена ... Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг", - написал Зеленский.

Среди украинцев, которые вернулись из российского плена есть воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что среди бойцов, которые вернулись домой, есть 52 защитника Азовстали. Он также намекнул на то, что скоро может состояться еще один обмен пленными.

"В ближайшее время ждем продолжения. Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом", написал Ермак.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернулись:

32 нацгвардейца,

18 пограничников,

17 представителей Военно-морских Сил,

15 бойцов ВСУ,

8 бойцов теробороны.

Из плена удалось освободить 5 бойцов Нацгвардии, которые охраняли Чернобыльскую АЭС.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в целом Украине удалось вернуть уже 3300 наших людей из российского плена.

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