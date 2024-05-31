Украина вернула из российского плена 75 граждан - Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-vernula-iz-rossiyskogo-plena-75-grazhdan-zelenskiy-10569446.html Ссылка скопирована

Все 75 освобожденных из плена украинцев уже на родной земле / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

Украина вернула из российского п лена еще 75 военных. Это представители ВСУ, Нацгвардии, пограничники и четверо гражданских. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину", - написал он.

Президент подчеркнул, что среди 75 освобожденных из российского плена украинских граждан есть военные ВСУ и Нацгвардии, 4 гражданских и пограничники.

видео дня

"Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!", - резюмировал он.

Смотрите видео о том, как встречали освобожденных украинцев на родной земле:

Скриншот

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале уточнил, что среди освобожденных из российского плена военнослужащих есть 10 защитников Мариуполя.

"Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданские. 19 человек, которые попали в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и с "Азовстали", украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях", - написал он.

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, находившихся в незаконном содержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными с РФ - возвращение украинцев из российского плена

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России цинично объявили о прекращении обмена военнопленными, который, по их словам, был остановлен несколько месяцев назад. Эту информацию распространила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 29 мая.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсуждалась не только ситуация на фронте, но и вопрос военнопленных. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал инициативу Папы Римского по обмену пленными с Россией по формуле "всех на всех". Однако он указал на важный аспект, считая, что РФ не заинтересована в таком обмене.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред