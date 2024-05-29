В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

Российский омбудсмен во всем обвиняет украинскую власть.

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РФ заявила о прекращении обмена пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Омбудсмен РФ

В России цинично заявили о прекращении обмена военнопленными. Его якобы остановили несколько месяцев назад. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают российские пропагандисты.

При этом Москва во всем обвиняет Украину. Москалькова обвиняет Киев в выдвижении "надуманных требований" для обмена. При этом она не указала, о каких именно требованиях идет речь.

В РФ утверждают, что оккупанты якобы находятся в постоянном диалоге с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста. При этом она рассказывает "сказки" о том, что РФ ежедневно участвует в "зеркальных" посещениях украинских военнопленных.

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Расстрел украинских пленных - последние новости:

Напомним, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге. Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

Россияне расстреляли украинских бойцов в Запорожье. В Офисе генпрокурора Украины видят системность в таком поведении российских военных в Запорожье. По словам Белоусова, в декабре 2023 года было установлено использование российской армией украинских военных как живого щита.

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