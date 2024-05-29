УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2024, 15:57
177
Российский омбудсмен во всем обвиняет украинскую власть.
украинские военнопленные
РФ заявила о прекращении обмена пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Омбудсмен РФ

В России цинично заявили о прекращении обмена военнопленными. Его якобы остановили несколько месяцев назад. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают российские пропагандисты.

При этом Москва во всем обвиняет Украину. Москалькова обвиняет Киев в выдвижении "надуманных требований" для обмена. При этом она не указала, о каких именно требованиях идет речь.

В РФ утверждают, что оккупанты якобы находятся в постоянном диалоге с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста. При этом она рассказывает "сказки" о том, что РФ ежедневно участвует в "зеркальных" посещениях украинских военнопленных.

видео дня

Расстрел украинских пленных - последние новости:

Напомним, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге. Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

Россияне расстреляли украинских бойцов в Запорожье. В Офисе генпрокурора Украины видят системность в таком поведении российских военных в Запорожье. По словам Белоусова, в декабре 2023 года было установлено использование российской армией украинских военных как живого щита.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России военнопленные обмен пленными Татьяна Москалькова Россия
Реклама

Главное за день

"Никаких ограничений": две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

"Никаких ограничений": две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

16:21 Украина
Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

16:14 Украина
В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

15:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ 6439

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм 5592

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина 4518

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова 4008

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова

Последние новости

16:51

Чем подвязать малину, чтобы сохранить растение в хорошей форме: главные секреты

16:46

Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

16:39

Как быстро сварить фасоль без замачивания: простой совет для хозяекВидео

16:26

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответВидео

16:21

"Никаких ограничений": две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – СнегирёвУкраине грозит заморозка войны, Путин торопится – Снегирёв
16:21

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как навсегда изгнать грызунов на дачеВидео

16:21

Породы собак, которые не линяют: как правильно и на года подобрать питомца

16:14

Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

16:06

Российского актера признали террористом и экстремистом

Реклама
15:57

В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

15:49

Звездная ведущая шоу Танці з зірками родила первенца и показала лицо младенца

15:14

Свято место пусто не бывает: 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку

15:02

СМИ сообщили хорошие новости о здоровье Кейт Миддлтон

15:01

Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способВидео

14:24

Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

14:22

Дальше не пройти: враг просчитался во время наступления на Харьков - Маломуж

14:16

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

13:55

Что такое "бешкет": почему мы часто делаем ошибку в этом словеВидео

13:48

"Мило, до слез": Елена Кравец показала трогательные кадры с 85-летним отцом

13:48

Больше 120 тысяч компенсации: суд восстановил Ирину Фарион на работе

Реклама
13:19

"Точка перелома": США могут разрешить Украине бить своим оружием по России - WP

13:18

Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: 5 самых эффективных методов

12:55

Вилла в Крыму, 4-этажный особняк: что будут делить при разводе Алсу и Ян АбрамовВидео

12:49

Звезда "Все женщины - ведьмы" и оскароносная звезда будут помогать Украине в войне с РФ

12:46

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:20

Ночью сад будет сладко пахнуть медом: топ-6 ночных цветов с невероятным ароматомВидео

12:11

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

12:03

Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

12:00

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

11:37

Уже в суде: предательницу Оксану Марченко накажут в Ивано-Франковске

11:31

Как избавиться от пырея на огороде: 3 лучших метода без применения химииВидео

11:19

Зеленский поедет во Францию: названы сроки и цель визита

11:19

В Украине поменяют правила ухода на пенсию: кто не сможет получить

11:07

Опасность для всей Украины: Жданов сказал, какой может быть следующая атака РФ

11:06

Самолеты, танки и ракеты: Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины

10:51

Оккупанты ударили ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие

10:46

Удары по России польским оружием: в Варшаве сделали важное заявление

10:40

Аналитик назвал условие, при котором ВСУ удастся уничтожить Крымский мост

10:37

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Быкам - семейные проблемы, Змеям - проблемы с желудком

10:27

Всего 3 ингредиента: лучший вариант, чем подкормить клубнику во время цветенияВидео

Реклама
10:08

Внук Аллы Пугачевой тайно приехал в Россию - что случилось

10:03

Удар ВСУ по аэродрому в Луганске: появились свежие снимки с последствиями атаки

09:56

"Лукашенко - не самоубийца": экс-глава Генштаба оценил риск наступления РФ из Беларуси

09:38

Кого в Украине принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне: что случилось

09:18

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

09:13

Москва клянчит оружие у Судана: демилитаризация идет по планумнение

09:01

США будут участвовать в Саммите мира по Украине: в Белом доме раскрыли детали

08:47

Гороскоп на завтра 30 мая: Близнецам - неожиданное событие, Львы - балуйте себя

08:45

Наступление РФ на Сумы: эксперт оценил, достаточно ли у оккупантов сил для атаки

08:26

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и отбили ряд позиций - ISW

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять