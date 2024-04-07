Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ

Российские военные расстреляли троих пленных украинских военнослужащих.

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Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНИАН

Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - подчеркивается в сообщении.

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Детали военного преступления оккупантов РФ

Отмечается, что 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих.

"На видео видно, как представитель из РФ осуществляет у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата", - отметили в ОГП.

При этом в описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области.

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", - написано в сообщении.

Досудебное расследование – ГУНП в Херсонской области, добавили в ОГП.

/ t.me/pgo_gov_ua

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, находившихся в незаконном содержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ. Российские захватчики расстреляли безоружных украинских воинов после того, как они попали в плен.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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