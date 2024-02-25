Среди погибших были раненые: оккупанты расстреляли девятерых пленных бойцов ВСУ

Российские захватчики расстреляли безоружных украинских воинов после того, как они попали в плен.

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Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook

Российские оккупанты расстреляли девятерых пленных бойцов Сил обороны в районе Бахмута Донецкой области.

Как рассказал в своем Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, ужасное военное преступление россияне совершили у села Ивановское.

При этом журналист также опубликовал кадры, на которых зафиксирован расстрел оккупантами безоружных украинцев.

видео дня

На видео зафиксировано, как украинские военные очевидно остались без боекомплекта, после чего их захватили оккупанты.

Бойцы ВСУ с поднятыми руками вышли из укрытия и легли на землю по команде россиян. Среди пленных украинцев были также и раненые.

Сразу после этого российские оккупанты в упор расстреляли пленных украинских бойцов из автоматического оружия.

"Окрестности Ивановского возле Бахмута. Россияне из окопа вывели девять бойцов, среди которых раненые, положили на землю и расстреляли. И это не первый случай даже за эту неделю", - добавил Цаплиенко.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

Что известно о Бахмуте Рядом с Бахмутом расположено крупнейшее соляное месторождение в Европе - Артемовское, площадь которого составляет 179 квадратных километров. Запасы соли — 15 648 млн тонн. Проектная мощность 2,25 млн тонн соли в год. Содержимое NaCl в солях составляет 98-98,3%. Добыча осуществляется в пяти шахтах на глубинах 150—280 м. Осваивает богатейшее месторождение каменой соли предприятие "Артемсоль". Кроме того, на территории городского совета Бахмута находятся уникальные месторождения огнеупорных глин и чистых гипсов. В Бахмуте работает единственный в Украине завод по обработке цветных металлов; машиностроительный завод "Вистек" - один из крупнейших производителей сварочных электродов, сварочной проволоки, высокопрочных цепей и скребковых цепей для горно-шахтного оборудования. Завод "Артемовск вайнери" - крупнейший по выпуску игристых (шампанских) вин классическим бутылочным методом.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Как сообщалось ранее, в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

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