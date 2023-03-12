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Расстреляли за "Слава Украине": убитому военному посмертно присвоили звание Героя Украины

12 марта 2023, 20:06
В СБУ официально подтвердили личность погибшего. Российские оккупанты жестоко расстреляли украинского снайпера Александра Мациевского.
Александр Мациевский
Российские оккупанты расстреляли Александра Мациевского / Коллаж фото скриншот из видео, 119-я отдельная бригада ТрО Черниговской области

Недавно в Сети появилось ужасающее видео, на котором оккупанты жестоко расстреливают безоружного украинского военного после того, как тот произнес "Слава Украине". СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

Погибший был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

"Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также проработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский", – отметили в сообщении.

видео дня

Известно, что украинского Героя оккупанты расстреляли 20 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Александр Мациевский
Российские оккупанты расстреляли Александра Мациевского / СБУ
Александр Мациевский
Российские оккупанты расстреляли Александра Мациевского / СБУ

Сейчас правоохранители работают над установлением оккупантов, жестоко убивших военного. Следователи ведут расследование по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

"Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!". Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, который будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!". Герою слава! Героям слава! Украине слава!" - сказал Владимир Зеленский.

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