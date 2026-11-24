Обычные продукты и кухонная утварь могут помочь избавиться от ржавчины, известкового налета, неприятных запахов и других загрязнений.

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Как убрать дом без бытовой химии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие кухонные ингредиенты можно использовать для уборки

Зачем натирать плиту луком

Как избавиться от ржавчины и известкового налета

Сегодня в магазинах можно найти специальные средства практически для любого вида загрязнений. Однако некоторые обычные продукты, которые есть почти на каждой кухне, также могут пригодиться при уборке. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание KertVár, существует несколько необычных домашних способов очистки поверхностей. Главное - правильно использовать подручные средства и учитывать особенности материалов.

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Как почистить плиту с помощью лука

Один из самых необычных способов уборки - использование разрезанной пополам луковицы вместо обычной губки. Чаще всего этот метод применяют для очистки решеток гриля, однако он также может помочь удалить остатки пищи с некоторых металлических поверхностей.

Лук содержит влагу и серсодержащие соединения. Натирание поверхности срезом луковицы может помочь размягчить незначительные загрязнения.

Для этого нужно разрезать луковицу пополам, натереть ею охлажденную металлическую поверхность, устойчивую к царапинам, оставить на короткое время, а затем очистить губкой и промыть.

В то же время лук не заменит специального средства для удаления жира и сильного нагара. Для стеклокерамических и индукционных плит лучше использовать средства, рекомендованные производителем.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как почистить вазу с помощью риса

Мытье ваз и бутылок с узким горлышком часто становится настоящей проблемой, поскольку обычной губкой сложно достать до дна. В таком случае может помочь сырой рис.

Рисовые зерна при встряхивании вместе с водой механически очищают внутреннюю поверхность стекла и помогают удалить незначительные отложения.

Для очистки необходимо:

насыпать в вазу столовую ложку сырого риса;

добавить немного тёплой воды и несколько капель средства для мытья посуды;

закрыть отверстие и осторожно встряхивать емкость примерно 30 секунд;

процедить содержимое через сито и промыть вазу.

Этот способ лучше всего подходит для прочных стеклянных емкостей. Тонкое, хрупкое или декоративное стекло интенсивно встряхивать не рекомендуется.

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Как удалить ржавчину алюминиевой фольгой

Алюминиевая фольга может пригодиться не только при приготовлении пищи, но и для удаления незначительных следов ржавчины с некоторых хромированных металлических поверхностей.

Для этого нужно скомкать небольшой кусочек фольги, смочить его водой и осторожно потереть ржавый участок. После очистки поверхность необходимо вытереть насухо.

Перед применением стоит проверить метод на незаметном участке. Фольга может оставлять царапины, поэтому её не рекомендуется использовать для деликатных, окрашенных поверхностей и сантехники с чувствительным декоративным покрытием.

Как избавиться от неприятного запаха в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры нередко сохраняют запах лука, чеснока, рыбы или специй даже после тщательной мойки. Решить эту проблему может помочь обычная пищевая сода.

В чистый сухой контейнер нужно насыпать одну-две чайные ложки соды, закрыть крышкой и оставить на несколько часов или на ночь.

После этого соду необходимо высыпать, а контейнер вымыть теплой водой с моющим средством для посуды.

Если неприятный запах не исчезает, процедуру можно повторить. Однако сильно поврежденные и поцарапанные пластиковые контейнеры лучше заменить.

Как очистить чайник от накипи с помощью лимона

Белые твердые отложения на дне чайника особенно часто появляются в домах с жесткой водой. Избавиться от них может помочь лимонный сок.

Лимон содержит кислоту, которая вступает в реакцию с известковыми отложениями и способствует их растворению.

Необходимо выжать сок лимона, смешать его с водой и залить в чайник так, чтобы жидкость покрыла загрязненное дно. Раствор нужно оставить на 20–30 минут. При необходимости его можно нагреть, если это разрешено инструкцией производителя.

После очистки чайник следует тщательно промыть, вскипятить в нем чистую воду и вылить её.

Что нужно знать о домашних средствах для уборки

Эффективность домашних лайфхаков в значительной степени зависит от характера загрязнения и материала поверхности. Некоторые подручные средства могут облегчить уборку, однако они не всегда способны полностью заменить специальную бытовую химию.

Также важно не смешивать разные чистящие средства. Особенно опасно сочетание хлорсодержащих отбеливателей с кислотными средствами, в частности лимонным соком или уксусом, поскольку в результате такой реакции может выделяться токсичный газ.

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