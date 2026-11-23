Пожелтевший и посеревший тюль не обязательно стирать с использованием агрессивных отбеливателей.

https://glavred.info/lifehack/pozheltevshiy-tyul-snova-stanet-belosnezhnym-pomozhet-produkt-iz-holodilnika-10814825.html Ссылка скопирована

Как отбелить тюль в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отбелить тюль с помощью пахты

Какие домашние средства помогут вернуть занавескам белизну

Как часто нужно стирать тюль, чтобы он не посерел

Со временем даже чистые занавески теряют белизну: на ткани скапливаются пыль, жир и бытовые загрязнения, из-за которых она приобретает серый или желтоватый оттенок.

Вернуть тюлю свежий вид можно с помощью простого домашнего средства, которое использовали ещё до появления современной бытовой химии, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

видео дня

Как отбелить тюль в домашних условиях

Как отмечают специалисты по уборке, для отбеливания занавесок можно использовать обычную пахту. Благодаря содержанию молочной кислоты она помогает справиться с некоторыми загрязнениями и минеральными отложениями на ткани. К тому же такой способ подходит для деликатного ухода за тюлем.

Для приготовления раствора понадобятся холодная вода и жидкая пахта. Их нужно смешать в большой емкости в равных пропорциях, чтобы в ней можно было полностью погрузить занавески.

Тюль оставляют в растворе примерно на 12 часов. После замачивания ткань нужно постирать вручную или в стиральной машине, выбрав деликатный режим. Это поможет удалить остатки средства и загрязнения, не повредив тонкие волокна.

После процедуры занавески могут стать заметно светлее, а желтоватый и серый оттенки - менее выраженными. При этом результат зависит от состава ткани и степени её загрязнения.

Какие ещё домашние средства помогут отбелить занавески

Если отбеливателя нет под рукой, для ухода за тюлем можно использовать и другие доступные средства. В частности, хозяйки часто добавляют в стирку соду, соль или уксус.

Пищевая сода и разрыхлитель. Сода помогает справиться с жирными и органическими загрязнениями, а также нейтрализует неприятные запахи. Для стирки кухонных занавесок можно добавить две столовые ложки соды в обычное моющее средство. Другой вариант - замочить тюль на два часа в растворе соды и разрыхлителя. Для его приготовления нужно растворить 3–5 столовых ложек смеси в литре тёплой воды.

Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Кухонная соль. Солевой раствор помогает смягчить воду и удалить остатки загрязнений с ткани. Для замачивания нужно растворить 4–6 столовых ложек мелкой соли в пяти литрах воды. Занавески оставляют в растворе на 4–5 часов, после чего стирают обычным способом.

Уксус. Благодаря кислотным свойствам уксус помогает удалять минеральные отложения, которые накапливаются на волокнах ткани. Его можно использовать во время полоскания: для этого примерно 125 мл уксуса добавляют в соответствующий отсек стиральной машины вместо кондиционера.

Чтобы тюль дольше оставался белым, занавески рекомендуется стирать примерно раз в четыре месяца. Регулярный уход помогает предотвратить накопление пыли и бытовых загрязнений. Также не стоит злоупотреблять кондиционерами для белья: их остатки могут накапливаться на волокнах и со временем способствовать посерению ткани.

Смотрите видео о том, чем отбелить тюль в домашних условиях:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред